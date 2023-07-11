İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hazırlıklarına başladı! 15 Temmuz bütün dünyada anlatılacak!

"Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, 15 Temmuz'da vatanın savunması için canlarını ortaya koyan ve milli irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar onurlandırılacak. Türk milletinin güçlü milli iradesine ve kararlılığına vurgu yapılacak.

Yurt içindeki etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Kahramanlarıyla birlikte "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" ifadeleri kullanılarak, yurt dışında ise İletişim Başkanlığı temsilcilikleri aracılığıyla "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" ifadeleri öne çıkarılacak.

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Etkinlikler çerçevesinde ülke genelinde açık hava iletişim çalışmalarının yanı sıra Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum'da LED ekranlarla açık hava sergileri düzenlenecek.

İstanbul Haydarpaşa ve Galata'da gerçekleştirilecek mapping gösterimleriyle 15 Temmuz ruhu tekrar yaşatılacak.

Ankara Kızılay Meydanı, İzmir Konak Gündoğdu Meydanı, İstanbul Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarına yerleştirilecek üç boyutlu LED kulelerle Türkiye Yüzyılının kahramanlarının mücadeleleri anlatılacak.

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MİLLİ BİRLİK TRENİ GİYDİRİLECEK!

İstanbul Taksim Meydanı'nda oluşturulacak deneyim alanında, 3 boyutlu ekranlarda 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılının kahramanlarının hikayeleri anlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD işbirliğiyle "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni giydirilecek, 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bayrak asılacak.

6 ÜLKEDE ANLATILACAK!

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü", Türk demokrasisini hedef alan hain darbe girişimine karşı destansı bir direnişle geri püskürtüldü. Bu tarihe ve milletin destanına dikkat çekmek amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından 6 ülkede panel serisi düzenlenecek.

İsveç ve Almanya'da 13 Temmuz'da başlayacak olan paneller, Bosna Hersek, Fransa, Belçika ve Sırbistan'da 15 Temmuz'da devam edecek. Panellerde, FETÖ'nün hain darbe girişimi karşısında aziz milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin onurlu mücadelesi ve demokrasi zaferi, farklı panelistlerin perspektifinden ele alınacak.

Paneller, FETÖ'nün tüm yönlerinin etkin bir şekilde anlatılmasını, milletin kahramanca direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılmasını, şehitlerin ve gazilerin anılmasını, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulmasını ve yabancı kamuoyunda 15 Temmuz'a ilişkin farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

FETÖ, TİMES MEYDANINDA ANLATILACAK!

New York Times Meydanı'nda ise LED ekranlarında İngilizce sunumlar gösterilerek, FETÖ'nün karanlık yapılanmasına dikkat çekilecek, 15 Temmuz şehitlerinin ayakkabıları sergilenecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyon görevi kapsamında kurulan 15 Temmuz Proje Takip Sistemine, kurum ve kuruluşlar tarafından şu ana kadar 8 bine yakın projenin kaydı tamamlandı.

Anma etkinliklerinde söylem birliğinin sağlanması amacıyla Başkanlık tarafından kapsamlı bir kurumsal kimlik kılavuzu çalışması hazırlanarak, kurumsal web sitesinde "kurumsal.15temmuz.gov.tr" linkiyle paylaşıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünün idrak edildiğini belirterek, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının FETÖ karşısında gösterdiği şanlı direnişin, Türkiye Yüzyılı'nın ilk işaretlerinden birisi olduğunu kaydetti.

GELECEK YÜZYILI GASPETMEK İSTEYENLER YENİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 7 yıl önce meydanlara inen milletin, Türkiye'nin gelecek yüzyılını gasbetmek isteyenlere ağır bir yenilgi yaşattığını vurgulayan Altun, şunları ifade etti:

"Aziz milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de büyük bir kahramanlık sergileyerek, bağımsızlığını ve geleceğini vesayetçilerin, işgalcilerin, teröristlerin, ihanet şebekelerinin eline bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tek bir çağrısıyla sokaklarda, havalimanlarında, meydanlarda direniş için bir araya gelen kahramanlarımızın iman dolu yüreği, Türkiye Yüzyılı'nı başlatan irade oldu. O gece yüzlerce insanımız vatan uğruna şehit oldu. Biz de şehitlerimizi ve gazilerimizin bu kahramanlıklarını 'Yüzyılın Kahramanları' sloganıyla tüm dünyaya anlatarak, onların hatıralarını yaşatmayı amaçlıyoruz. Bir kez daha 15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."