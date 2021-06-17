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  3. İlginç yöntem ! Aşı olmaları için tavuk ile inek hediye ediyorlar

İlginç yöntem ! Aşı olmaları için tavuk ile inek hediye ediyorlar

Endonezya ve Tayland'da halkı aşı konusunda teşvik etmek amacıyla tavuk ve inek ile ödüllendiriyorlar. Endonezya'da bir kasabada aşı yaptıranlara tavuk hediye edilirken, Tayland'da aşı olanlar ücretsiz inek için çekilişe girme hakkı elde ediyor.

İlginç yöntem ! Aşı olmaları için tavuk ile inek hediye ediyorlar

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 927 bini, can kaybı ise 53 bini geride bıraktı.

İlginç yöntem ! Aşı olmaları için tavuk ile inek hediye ediyorlar


Sağlık çalışanı, "Yaşlılar çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmak istemiyor. Bazıları aşı olmak istediğini söyleyip gelmiyor bazılarıysa korkuyor. O yüzden onları ziyaret ediyoruz ve aşı olmak isteyenlere tavuk vererek minnettarlığımızı gösteriyoruz" dedi.

Yetkililer bölgede Temmuz ayı sonuna kadar 60 bin kişinin tamamen aşılanmasını hedefliyor.
270 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin şu ana kadar yalnızca yüzde 5'i aşı oldu.


AŞI OLMAK İSTEMEYENLER TEŞVİK EDİLİYOR

Benzer bir yöntem Tayland'da da uygulanıyor. Mae Chaem ilçesinde aşı olanlar ücretsiz olarak inek kazanmak için çekilişe girme hakkı elde ediyor. Bu sayede aşı olmak istemeyen kişilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Şu ana kadar her biri yaklaşık 320 dolar değerinde olan toplamda 27 inek dağıtıldı.

Yetkililer, yerel halkın çoğu sığır yetiştiricisi olduğu için bağış kampanyasının aşılama süreci tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi.

İlginç yöntem ! Aşı olmaları için tavuk ile inek hediye ediyorlar

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