İlhan Kesici kimdir? Nereli, kaç yaşında? İlhan Kesici kimin damadı? soruları gündemde yerini aldı. Korkusuz Gazetesi yazarlarından Can Ataklı'nın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olduğunu öne sürmesiyle, aday gösterilen Kesici'nin kim olduğu da merak konusu oldu. Peki, İlhan Kesici kimdir? Nereli, kaç yaşında? İlhan Kesici kimin damadı? İşte tüm merak edilen konu başlıkları haberimizin devamında yer alıyor...

İLHAN KESİCİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İlhan Kesici 22 Kasım 1948 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. 73 yaşında olan Kesici Akrep burcudur. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kesici, evli ve 1 çocuk babasıdır. Kesici Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlayarak, Yüksek Lisansını yine aynı üniversite ve aynı bölümde yaptı.

İngiltere Bradford Üniversitesi Proje Planlama Merkezi'nde ''Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri'' ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde ''Kamu Yüksek Yöneticiliği'' eğitimleri aldı. ODTÜ'de yüksek lisans eğitimi tez çalışması aşamasında (1972-76) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nde (TCDD) Dünya Bankası ile İlişkiler ve Master Plan çalışmaları Proje Başmühendisi olarak çalışan Kesici, 1977 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Sektör Uzmanı olarak çalışmaya başladı ve 1981 yılında Uzman, Daire Başkanı, 1984 yılında ise Genel Müdür olarak görev yaptı.

Avrupa Topluluğu (Birliği) Nezdinde (Brüksel) Türkiye-AT Ekonomik İlişkileri'nden sorumlu Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı (1985).

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yaptı (1991).

Bu sıfatla Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği ve Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yaptı.20. Dönem Anavatan Partisi-Bursa; 23, 25/26 ve 27. Dönem CHP-İstanbul Milletvekili seçildi.TBMM'de "Dışişleri Komisyonu", "Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu", "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeliği " yaptı.

İLHAN KESİCİ KİMİN DAMADI?

İlhan Kesici, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi olan Şevket Demirel'in kızı Dinhan Demirel ile evlidir. Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in damadıdır.