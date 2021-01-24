İlhan Şen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Seni Çok Bekledim Erol

Skala Yapım ve Dnz Film tarafından hazırlanan, şubata gösterime girecek olan dizi Seni Çok Bekledim'in ilk fragmanıyla rayting rekorları kıracağı anlaşıldı. Şimdiden büyük ilgi gören yapımın oyuncuları da izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. İlk bölümde Erol karakteriyle seyircileri büyüleyen İlhan Şen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

İLHAN ŞEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | SENİ ÇOK BEKLEDİM

34 yaşındaki İlhan Şen, 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan’da doğdu.

İlhan Şen ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşti.

İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

2008 yılında katıldığı Türkiye'nin en iyi model yarışmasında finalist oldu ancak En İyi Mayo Modeli seçildi.

2009 yılında ise Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi.

Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli seçildi.

Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Şahin Tepesi adlı dizi ile adım atmıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Erman Façalı karakterine hayat veren İlhan Şen, 1.89 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur.

İLHAN ŞEN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Erman Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Mete) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (TV Dizisi)