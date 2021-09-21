Fox TV'de ekrana gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde Burcu Özberk ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu İlhan Şen'in burnunun estetik olup olmadığı izleyici tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde İlhan Şen'in burnu estetik mi? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik...

İLHAN ŞEN'İN BURNU ESTETİK Mİ?

Son zamanlarda FOX TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Aşk Mantık İntikam'da Ozan karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu İlhan Şen izleyici tarafından merak ediliyor. Özel hayatı merak konusu olan İlhan Şen'in rol arkadaşı Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yerini koruyor.

İlhan Şen'in aşk hayatı dışında izleyici tarafından merak edilen bir başka konu ise burun estetiği olup olmaması.

Ünlü oyuncunun geçmişteki fotoğraflarına bakılınca burun estetiği olduğu fark ediliyor.

İşte o kareler...