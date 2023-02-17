İlhan Tekeli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? İlhan Tekeli'nin biyografisi

Şehir ve bölge planlamacısı İlhan Tekeli yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek İlhan Tekeli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte İlhan Tekeli'nin hayat biyografisi.

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İlhan Tekeli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? İlhan Tekeli'nin biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. şehir ve bölge planlamacısı İlhan Tekeli bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Bilgin Üniversitesi öğretim üyesi İlhan Tekeli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte şehir ve bölge planlamacısı İlhan Tekeli'nin hayat biyografisi.

İLHAN TEKELİ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İlhan Tekeli Kasım 1937, İzmir doğumlu, Türk sosyal bilimci, şehir ve bölge plancısı, sosyolog. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1964’te Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama alanında; 1966’da Pennsylvania Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.

1968’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir Planlama konusunda doktora yaptı. 1970'ten bu yana, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Yurt dışındaki çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak ders veren Tekeli, birçok belediyede ve kuruluşta danışma kurulu üyeliği de yapmıştır.

İlhan Tekeli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? İlhan Tekeli'nin biyografisi

Tarih Vakfı’nın kurucusu ve başkanı olmasının yanı sıra, World Academy for Local Government and Democracy (Yerel Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi)’de İcra Heyeti’nin kurucusu ve üyesi olmuştur. Değişik dillerde, elliden fazla kitabı, dört yüzden fazla makalesi ve konferans tebliği bulunan Tekeli, sosyal bilimler alanında birçok ödül kazanmıştır. 1964’ten bu yana, şehir ve bölge planlama, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye’deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi politikası, Türkiye’nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda yayımlanmış pek çok eseri vardır.

Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü sahibidir. 2016'da Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü'nü kazandı. Sosyal bilimler alanında birçok ödüle sahiptir. Bilim Akademisi'nin kurucularındandır.[6] Kültür alanında verilen 19. Vehbi Koç Ödülü’ne şehircilik ve sosyal bilimler konularındaki çalışmalarından dolayı layık görülmüştür.

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