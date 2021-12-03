İlişki terapistinin aklına uydu, kocasından oldu! Öğretmenlik yaptığı okulun müdiresiyle kocasını uygunsuz şekilde bastı!​​​​​​​

Toroslar ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Leyla A.(39) aynı okulda öğretmen olan eşi Abdulgani A. (39) ile evliliğinde sorunlar yaşadığı için çift terapistine gitti.

9 ve 11 yaşındaki iki çocukları olan çift, terapistin de önerisi ile bir süreliğine ayrı evlerde yaşamaya karar verdi.

KOCASINI, OKUL MÜDİRESİ İLE BASTI

Çocuklar anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. birkaç sokak ötedeki başka bir evde yaşamaya başladı. Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için kocasının evine gitti. Leyla A. saat 23.00 sıralarında eve doğru yöneldiği anda, görev yaptığı okulun müdürü Deniz B.'nin (40), eşinin yaşadığı eve girdiğini gördü. Leyla A., duruma tanıklık etmeleri için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını çağırdı. Leyla A., eşinin kapı ziline uzun süre bastı. Ancak kapıyı açan olmadı.

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YANINDA KIYAFET VE BORNOZ DA GETİRMİŞ

Eşini telefonla arayan Leyla A. yanıt alamayınca kendisine "Senle Deniz'i gördüm. Aç kapıyı" şeklinde mesaj attı. Leyla A. ile birlikte toplam 4 kişi, yarım saat bekledikten sonra kapı açıldı. Arkadaşlarıyla birlikte eve giren Leyla A. durumu anlamaya çalışırken, okul müdürü Deniz B., "Hastaneden geliyordum. Geçerken uğradım" dedi. Leyla A., bu esnada, Deniz B.'nin yanında yedek kıyafet, bornoz getirdiğini gördü.

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Deniz B., okulunda görevli Leyla A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve iftira attığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Olayın ardından öğretmen çift anlaşmalı boşandı. Ancak Abdulgani A., anlaşma maddelerinin aleyhine olduğunu öne sürerek karara itiraz etti. Bu kez, Leyla A., eşine karşı 'zina' suçlaması ile dava açtı. Leyla A., hem eşi hem okul müdürü kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Leyla A.'nın "Yasak aşk soruşturulsun" dediği olay ile ilgili Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.