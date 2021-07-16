İlk altı ayın otomobil satış istatistikleri belli oldu! Satılan her üç otomobilden biri o araç oldu

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88,4 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34,1'e yükseldi.

Düz zeminin yanı sıra farklı arazi koşullarında da kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

AİLELER DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipi, modele göre farklılık gösterirken yakıt tüketimi yönünden de yüksek seviyelere çıkabiliyor.

Özellikle yüksek otomobilden hoşlananların gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye'de en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en çok istenilen segment olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor. Ocak - haziran döneminde Türkiye otomobil pazarında, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,3 payla yine sedan otomobiller oldu.

HER ÜÇ OTOMOBİLDEN BİRİ SUV

Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 payla SUV takip etti. Böylece satılan her 3 otomobilden biri SUV gövde tipinden gerçekleşti.

Satışlardan pay sıralamasında SUV'u yüzde 22,6 payla hatchback (HB) otomobiller takip etti. Diğer yüzde 2'lik kısım ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

2020'nin ocak-haziran dönemiyle bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında, sedan otomobillerin payı yüzde 44,1'den yüzde 41,3'e, hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 25,2'den yüzde 22,6'ya gerilerken, SUV'un payı yüzde 27,6'dan yüzde 34,1'e çıktı.