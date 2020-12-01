İlk bakışta photoshop sanılmıştı! O gözlerin sahibi Ümran için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı
İlk bakışta photoshop sanılmıştı! O gözlerin sahibi Ümran için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ümran Dut'un, doğuştan gelen göz tansiyonu hastalığı nedeniyle görme bozukluğu yaşadığı ve bu nedenle normal hayata adapte olmasının zorluğuyla ile ilgili yapılan haberler büyük yankı buldu. Kamoyuna yansıyan haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti.