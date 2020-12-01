İlk bakışta photoshop sanılmıştı! O gözlerin sahibi Ümran için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ümran Dut'un, doğuştan gelen göz tansiyonu hastalığı nedeniyle görme bozukluğu yaşadığı ve bu nedenle normal hayata adapte olmasının zorluğuyla ile ilgili yapılan haberler büyük yankı buldu. Kamoyuna yansıyan haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

1 5 İlk bakışta photoshop sanılan gözlerin sahibi Ümran Dut doğuştan göz tansiyonu hastalığıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan haberlerinden sonra 18 yaşındaki genç kız için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Dut, Bakanlığın çağrısıyla Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kontrole girdi.