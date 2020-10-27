İlk cinayetini 8 yaşında işledi !



Hindistan'da 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gündeme gelen 22 yaşındaki Amarjeet Sada adlı genç sorgusu alınırken ilk cinayetini 2006 senesinde 8 yaşındayken işlediği ortaya çıktı.

İLK CİNAYET KURBANI İSE 6 YAŞINDAKİ KUZENİYDİ

Hindistan'ın Bihar kentinde 1998 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Amarjeet Sada'nın 2006 yılında Amarjeet'in 6 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edildi. Bu olaydan kısa bir zaman sonra ise sekiz aylık kız kardeşi olan bebeği de onun öldürdüğünden şüphe duyuyorlar.

AİLEVİ SEBEPLER NEDENİYLE POLİSE BİLDİRİLMEDİ !

Amarjeet'in amcasına göre, bazı aile üyeleri ve yaşadıkları köy sakinleri yaşanılan bu olaylardan haberdar. Fakat bu durumlar ailevi sebepler yüzünden polislere bildirilmedi. Tüm bu cinayetlere ek olarak Amarjeet'in 2007 yılında komşusunun Kushboo adındaki altı aylık kızını da öldürdüğü iddia edildi. Bebeğin annesi, temizlik işlerini yaparken onu uyuması için bıraktığını ve geri döndüğünde bebeğini bulamadığını söylüyor. Köy sakinleri Amarjeet'in geçmişte neler yaptığını bildiği için bu ölümden de onu suçlu buluyor.

SORGU ESNASINDA GÜLÜYORDU

Polis sorgusunda Sada'nın olayları anlatırken güldüğü ve bisküvi istediğini öğrenildi. Uzmanlar tarafından incelenen Amarjeet'in davranış bozukluğu olduğu tespit edildi. Davranış bozukluğu öfkeli, saldırgan ve şiddete meyilli olabileceği gibi duygusal ve davranışsal problemlerin devam eden bir modeli olarak tanımlanıyor.