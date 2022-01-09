İlk kez duyanlar hayrete düştü! Seda Sayan, Müge Anlı'ya "Öküz gibisin" demişti! Olay yıllar sonra tekrar gündeme geldi!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Müge Anlı arasında yıllar önce gerçekleşen diyalog tekrar gündeme geldi. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir ödül töreninde ödülünü Müge Anlı’dan almak için sahneye çıkan Seda Sayan, Anlı’dan sıcak bir temas bekledi ancak beklediği olmadı.

Müge Anlı’nın soğuk tavırlarından dolayı sinirlenen Seda Sayan şarkısını söyleyip sahneden ayrıldı. Çıkışta gazetecilerin bulunduğu yerde Müge Anlı’yı gören Sayan, ‘Ayol eğilip de bir öpmüyorsun bile öküz gibisin öküz, insan bir öper’ dedi.

Olayı ilk kez gören kişiler ise sosyal medya hesaplarından "Öpmek zorunda mı?" şeklinde yorum yaparken bazı kişiler Seda Sayan'ı haklı buldu.