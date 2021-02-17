İlk kez kar gören Afrikalıların şaşkınlığı! Kar üstünde sucuk ekmek keyfi yaptılar...

Yurtdışından Türkiye'ye üniversite okumaya gelen yabancı öğrenciler Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesinde buluştu. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, öğrenciler için ekmek ve kestane kebap dağıttı.

Karı ilk kez gördüklerini söyleyen Afrikalı öğrenciler yemekten sonra kar topu oynadı, kardan adam yaptı ve karlar üzerinde yuvarlanıp doyasıya eğlendi.

''KAR YAĞIŞINI UZUN ZAMAN BEKLEDİM, SONUNDA GELDİ''

Orta Afrika'da, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi Çad’dan geldiğini ve karı ilk kez Türkiye’de gördüğünü söyleyen İmam Hüseyin adlı öğrenci, “Ülkemizde, Çad’da hava durumundan dolayı böyle bir kar ortamı yok. Bu kış kar yağışını herkes gibi ben de uzun zaman bekledim ama sonunda geldi. Şu an Millet Bahçesinde böylesi güzel bir ortamdayız. Uluslararası öğrenciler olarak böyle güzel bir ortamı paylaşıyoruz. Bu programı düzenleyen Esenler Belediyesine, özellikle de Tevfik Göksu’ya bu güzel ortam için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

''BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR MANZARA''

Ugandalı Süleyman da “Böylesi yoğun bir yağışı ilk kez görmekteyiz. Bizim için ve İstanbul için önemli bir manzara. Çünkü kar yağınca sular da çoğalıyor, bu yüzden kar güzeldir. Bu bizim için çok önemli bir gelişme çünkü Uganda Afrika’nın doğusunda bulunuyor ve orada kar yok. Oraya dönünce buradaki bu değişik manzarayı çok iyi bir şekilde anlatacağız” dedi.

''KAR BU VESİLEYLE KARDEŞLİĞİ VE DOSTLUĞU PEKİŞTİRİYOR''

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ise “Kartopu oynamak her çocuğun kar özlemlerinden biridir. Kar yağdığında en çok yapmak istediğimiz şey de kardan adam yapmak, kartopu ve değişik oyunlar oynamaktır. Fakat hiç karı görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecandır. Biz de bugün, İstanbul’un değişik okullarında okuyan Afrika bölgesindeki gençlerimizi buraya davet ettik, kartopu oynuyorlar. Kendilerine birazdan sucuk ekmek de ikram edeceğiz. Bu güzelliği birlikte paylaşalım. Çünkü güzellikler paylaştıkça daha da güzel, bereketli oluyor daha da çoğalıyor. Kar hem kainatı ve doğayı güzelleştiriyor hem de bu vesileyle kardeşliği ve dostluğu pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.