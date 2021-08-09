İlk kez kendisi için yardım isteyen Haluk Levent çileden çıktı: "Yazmaz olaydım"

Kurduğu Ahbap platformu aracılığıyla sosyal medyada yardım isteyenlere yanıt veren ve yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent, bu kez kendisi için bir yardım istedi. Sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden yaşadığı rahatsızlıktan bahsederek tedavi için takipçilerinden yardım isteyen sanatçı hakkında çıkan yalan haberlerin ardından şaşıran Haluk Levent paylaşımını kaldırdı.

"BULUN ŞU TEDAVİYİ"

Kollarında ve ayak diz kapaklarında egzama benzeri bir şey çıktığını belirten Haluk Levent, "Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum. Bir türlü olmadı. Bir yerlere gittim, merhemler fayda etmedi. Haydi şimdi sıra sizde? Bulun şu tedaviyi. Kaşınıyor. 1 yıldır kaşınıyor mübarek." ifadelerine yer verdi.

"ŞAKA GİBİ, ARAYAN ARAYANA"

Kendisi için yaptığı paylaşımının ardından Facebook'ta hakkında hastaneye kaldırıldığı haberlerinin çıktığını gören Haluk Levent, "Yazmaz olaydım. Tüm Facebook sitelerinde hastaneye kaldırıldığım yazmış. Şaka gibi, arayan arayana." diyerek attığı tweeti silme karar aldığını açıklamasının ardından paylaşımını kaldırdı.

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Öte yandan Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle Vadi İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde buluşmuş ve yangınla mücadelede helikopter kiraladıklarının müjdesini vermiş ardından da Twitter hesabından Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in de destek olduğunu bildiren, “Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. Abi Helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık” dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e çok teşekkürler.” paylaşımını yapmıştı.