Ocak ayını geride bıraktığımız bu günlerde yaklaşan sevgililer günü heyecanı herkesi sardı. 14 Şubata sayılı gün kala, bir yandan ne hediye alacağını düşünürken, öte yandan da ona etkileyici sözler söylemek, bir kez daha sevgilisin kalbini fetih etmek isteyen çiftler en güzel ve anlamlı sözleri araştırmaya başladı. İşte İlk sevgililer günü mesajları | En anlamlı sevgililer günü mesajları...

İLK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Birbirimizi ilk gördüğümüz anda başlayan bir film, bir masal bu, aşkımız. Daima güzel günlere koşacağımızı, her sıkıntıyı paylaşacağımızı hissederek seninle güçleniyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Seni sevmeme izin verdiğin ve karşılığında beni sevdiğin için teşekkür ederim. Benim olduğun için çok şanslıyım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…

Seninle başladı gülmek, seninle yaşamda yol almayı öğrendim. Biricik sevgilim. 14 Şubat bizim günümüz, kutlu olsun!

Bana getirdiklerin için şükrederek geçiyor günlerim. Hayatımı renklendirdiğin için öylesi mutluyum ki anlatmaya yetmiyor kelimelerim. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Yollarımız şu hayatta kesişmeseydi nefes alamaz, sensiz yaşayamazdım. İyi ki varsın sevgilim, nice 14 Şubat kutlamalarına!

Sana olan aşkımı bir güne sığdıramam. Ne Sevgililer Günü yeter bana ne tanışma yıl dönümümüz ne doğum günleri. Benim olduğun her gün için sadece mutluluk diyebilirim.

Benim olman için çok çaba sarf ettim. Uğraşlarımın meyvesi olarak kollarımdasın şimdi. İnanmak çok güç, böylesi bir güzelliği yakaladım. Sevgililer Günün kutlu olsun.

Bir masal anlatıyor gibiyim sana, geçerken günlerimiz. Sonra aylar oluyor yıllar oluyor ve ömrümü önüne seriyorum. Sevgililer Günü bin defa seni sevdiğim bir milat gibi…

Hayalinle geçen günlerin ardından kavuşmak ne güzel bir bilsen… Senin sesine, ellerine, gülüşüne hasret kaldığım günlerin ardından Sevgililer Günü bizim için adeta cennet bahçesi.

Güllerin üstünde biriken yağmur damlaları gibi narin sevgilim… Seninle olmak tattığım en büyük mucize. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

Bitmesin istediğim bir şarkı gibi, doyamıyorum aşkımıza. Daima, baştan başa senin hikayende bir yere sahip olmak yaşama sevincim benim. İyi ki varsın sevgilim.

Her şeyi paylaşmak için duyduğum arzu gün be gün artıyor. Yanında olmak adeta nefes almak demek benim için. Sevginle yaşıyorum.

Gökyüzünden inen bir yıldız gibi hayatıma girdin. Daima bana getirdiğin mutlulukla parılda sevgilim. Nice 14 Şubatlara.

Sana olan aşkım denizler boyu, yağmurlar kadar, nehirler gibi güçlü ve temiz duygularla dünyamı sarıyor. Benim olmandan öylesi mutluyum ki Sevgililer Günü benim için seni sevmek demek.

Benim en kıymetli varlığım haline geldin, göklerden bir parça gibisin ve benim hazinemsin. Yaşamındaki eksikliklerin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Umutla gelecek günlerimizin hayalini kurarken 14 Şubatlarımız hiç bitmesin. Sevgililer Günümüz aşk dolu olsun.

Yaralarımı saran ve benim elimden tutup hep ayağa kaldıran sevgilim. Senin aşkına layık olduğum için çok mutluyum. Beraber yürünecek nice yolda benimle olman dileğiyle, Sevgililer Günün kutlu olsun.

Topraktan başını umutla uzatan bir tohum gibi yeşeriyor aşkımız. Koman bir ormana dönüşeceğini hayal ediyoruz. Emeklerimizle onu vahaya çeviriyoruz. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Birlikte nice 14 Şubatlara ve de nice yıllara sevgilim.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.

Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

EN ANLAMLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü!

İnanılmaz, harika ve çok ilham vericisin. Kalbime sahipsin. Mutlu sevgililer günü!

Aşık olmak yıldızlara bakmak gibidir. Milyarlardan birini seçip ona yeterince uzun bakarsanız, diğerleri erir. Benim yıldızım sensin.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice Sevgililer Gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

Sadece bugün değil, her gün bana sevgililer günü. Sen var olduğun, kalbimde aşkı bulduğun sürece her gün kutlanmaya ve özel olmaya yetecek. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum.

Duyduğum her müzikte en güzel dur noktası oldun sen. Durup izledim seni doya doya. Bugün yine en güzel şarkılardan biri eşlik ediyor bana, kafamı kaldırıp baktığımda görüyorum ki yine sen çok güzel bir dur noktası olmuşsun. Sen benim hayatımın dikili gülü, gönlümün parçası, can evim… Sevgililer günümüz kutlu olsun. Seni seviyorum.

Seni seviyorum demeyi o kadar çok seviyorum ki… Nereye gitsem, nereye dönsem sol göğüs kafesimin içinde yer aldığını biliyorum. Zikrediyorum hep “Seni seviyorum.” diye. Seni seviyorum sevgilim, sevgililer gününde değil sadece… Ben seni bana ait olduğun her gün ölesiye seviyorum.

Ruhun karıştı ruhuma, biz önce ruhlarımızı ortaya koyduk bu aşkta. Sonra yüzlerimiz ve ellerimiz birleşti. Kollarımız birbirimizin bedenini sarmayı çok sevdi. Sardık sımsıkı bizi. Sarılmaya en değer günlerden biri de bugün. Bugün senin ve benim günüm, bizim günümüz. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgili.

Duyduğun seslerin bazen bir anlamı olmaz, şayet aralarında senin sesin yoksa. Senin ve sesinin olmadığı hiçbir gün yaşanmaya değer değil. Bugün her yerde kutlamalar, göğe yükselen aşk naraları var. Bugün sen ve senin sesin var, bugün biz varız sevgilim. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum, dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum, öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum... Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın. Seni çok seviyorum...

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyor mu diye, baksan kaçacak sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek.

Sen çatlayan dudağımda bir damla su, içimdeki yaşama tutkusu, avuçlarıma düşen kar tanesi, sen her şeyimsin. Seni çok seviyorum biriciğim, sevgililer günümüz kutlu olsun.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa... Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana...

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü'nün kesin kökeni hâlâ bir sır olarak kalır, ancak tarihçiler binlerce yıl köklerine inanıyorlar. En popüler teori, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır. 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir: Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.