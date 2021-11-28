İlk vakası değilmiş! Metro saldırganı Emrah Yılmaz ailesine de yapmadığını bırakmamış

Emrah Yılmaz Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekerek tehlikeleri anlar yaşatmıştı. Saldırganın ailesi karşı da benzer bir olay gerçekleştirmiş.

Metroda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşet anlarına imza atan; 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanan saldırgan Yılmaz için bu olayın ilk olmadığı ortaya çıktı.

Emrah Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında tutuklanıp 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve bu yıl Aralık ayında tahliye olması gerekirken cezasını iyi halli geçirdiği için 1,5 yıl erkenden tahliyeye edildiği öğrenilmişti. Saldırganın işlediği bu suçun detaylarına ulaşıldı.

AİLESİNE DE YAPMADIĞINI BIRAKMAMIŞ

Emrah Yılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, babası Ziya ve annesi İpek Yılmaz'ı tehdit ettiği için davalık olmuştu. Şikayetlerini geri almaları için ailesine baskı uyguluyordu. Bu baskı kötü bir olaya evrildi ve 30 Mart 2018 günü sabah saatlerinde adeta evde terör esti. "Siz neden şikayetinizi çekmiyorsunuz" diyerek annesi ve babasına tehditler savurdu. Yılmaz babasının evden çıkmasıyla daha da sinirlendi. Evdeki gardrobu ve kapıları kırdı. Ardından annesine hakaretler savurdu ve darpta bulundu. Evin kapılarını da kilitledi. Eşinin polise haber vermesiyle polisler kapıya dayandı ancak onlara da kapıyı açmadı. Annesi açmaya çalışsa da izin vermedi. Polislerin 2 saatlik çabası sonucu annesini bırakan Emrah Yılmaz hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İKİSİNİ DE TEHDİT ETTİ

Anne İpek Yılmaz olay günü yaşananları anlattı. Anne, "Daha önce de zorla karakola götürüp şikayetimizi geri aldırmaya çalıştı. Olay günü ise bana 'davanızı geri çekmezseniz kocanı öldürürüm' dedi. "Kapıları kilitleyip beni rehin aldı. Eşim polisi aramış. Polisler 2 saat kadar kapıda kendisini ikna etmeye çalıştı" diyerek oğlundan şikayetçi oldu. Tanık kapsamında dinlenen baba Ziya Yılmaz da, evden işe gitmek için çıktığında hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen oğlunu evin içinde gördüğünü söyleyerek, "Muhatap olmadan evden çıktım. Oğlum ise binanın koridoruna çıktı ve bana sen o davalarını geri çek yoksa seni öldürürüm diyerek tehdit etti, ben apartmandan ayrıldıktan sonra eşim kullandığı telefondan beni aradı ve oğlumun kendisini rehin aldığını söyledi" dedi ve o da eşi gibi oğlundan şikayetçi oldu.

"ŞİKAYETİNİ ÇEK BEN DE KENDİME ÇEKİ DÜZEN VEREYİM"

Emrah Yılmaz bu zamana kadar ailesine yaptığı kötülükler için özür dilediğini belirterek, "Baba beni şikayet etmekle topluma kazandıramazsın. Gel şikayetini çek ben de kendime çeki düzen vereyim. Artık uyuşturucu da kullanmıyorum dedim. Babam da şikayetini çektiğini söyledi ama çekmediğini öğrenince kendisini aradım. Şikayetimi geri çekmeyeceğim, cezaevine gireceksin dedi ve telefonu kapattı" dedi. Babasının şikayeti çekmeyeceğini öğrenince de evdeki eşyalara zarar verdiğini ve polislerin geldiğini belirten saldırgan, "Bu esnada evin kapısına polisler gelip benimle konuştu. Sinirli olduğum için kimseye zarar vermemek adına daha sonra teslim olacağımı söyledim. Onlar benimle konuşunca sinirim geçti ve karakola gittik" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini ve babasının iftirası olduğunu iddia etti.

POLİS SAYESİNDE CEZADA İNDİRİM

İhbar üzerine olay yerine müzakereci personel gönderildiği ve saatlerce kapı arkasından Emrah Yılmaz'la görüşüldüğü mahkeme tarafından belirtildi. Görüşme esnasında sanığın uyuşturucu madde kullandığını, mahkemelerinden dolayı problem yaşadığını bildirdiği belirtildi. Kapıyı açmaya yanaşmadığı, telefonla yapılan görüşmede ikna edildiğini kaydetti. Mahkeme, Yılmaz'ın evin kapısını kilitleyerek annesinin evden çıkmasına engel olduğunu ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade ederek buna itibar edilmediğini belirtti.

Saldırganın kapıyı açıp annesini serbest bırakmışsa da bu durumun polisin ikna çabaları sonucunda olduğunu belirten mahkeme, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 12 ay hapis cezası verdi ve sosyal ilişkileri, olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, hal ve hareketleri nedeniyle indirim de uygulamadığını aktardı.