İlk yerli ve milli "eSIM" görücüye çıkarıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, mobil telekomünikasyon alanında 25 yıldan fazla kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine, artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM sayesinde mobil haberleşmede önemli bir adım daha atıldığını belirtere

Sayan, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Mühendislerin yoğun çalışmaları neticesinde eSIM teknolojisi ürettiklerini ve bunu yapabilen öncü ülkeler arasında yer aldıklarını ifade eden Sayan, "Mobil telekomünikasyon alanında 25 yıldan fazla kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine, artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM sayesinde mobil haberleşmede önemli bir adım daha attık." diye konuştu.

eSIM'in sadece bilgi ve iletişim sektörü için değil, diğer tüm sektörler açısından pek çok faydayı ve avantajı da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Sayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün neredeyse her şeyin internete bağlanabildiği bir çağdayız. Her zaman, her yerde bağlantılı olduğumuz işlemlerde giderek artan oranda mobil teknolojiyi kullanıyoruz. eSIM evimizdeki beyaz eşyadan tutun da iş yerlerimizdeki cihazlara kadar her alanda hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayacak."

Sayan, tüm projelerde olduğu gibi eSIM'de de odaklarının teknolojide ve telekomünikasyon sektöründe verimlilik olduğuna işaret ederek, donanımlı ve yetkin öz kaynaklarıyla bilimi kıymetli cevher edasıyla işleyip, eSIM teknolojisini ürettiklerini söyledi.

eSIM'in, yoğun kullanılan akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, M2M denilen internete bağlı birçok endüstriyel ürüne kadar geniş kullanım yelpazesi sunduğunu vurgulayan Sayan, otomotivden tüketici elektroniğine, enerjiden ödeme noktaları ve sayaçlara kadar pek çok alanda internete bağlı cihaz sayısının artışıyla birlikte SIM kullanan cihazların da çoğaldığını dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALACAK"

Sayan, "Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması" temel prensibi çerçevesinde başta otomobil üreticileri olmak üzere katma değerli servislerin üreteceği veriler konusunda teknik altyapıların sağlanmaya devam ettiğini aktardı.

"Otomobil Üreticileri ve Dağıtıcıları Derneği" ile 2021'in ilk çeyreğinde toplantı yapacakları bilgisini veren Sayan, toplantıda eSIM'in otomotiv sektöründe nasıl kullanıldığını gözlemleme imkanları olacağını bildirdi.

Sayan, "BTK Uydu Vadisi Projesi" ile de bütün uydu şirketlerinin Türkiye'de yer istasyonu bulundurmasına yönelik düzenleme çerçevesinde Konya ve Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, BTK bünyesinde "CLI (Manipülasyonun Önlenmesi) Projesi"ni de 2021'de faaliyete geçireceklerini ifade etti. Ömer Fatih Sayan, haberleşme sektörünün ilgilendiği en önemli konulardan biri olan İPV6 teknolojisine dönüşümün de gelecek yıl operatörlerle başlatılacağı bilgisini verdi.

Siber güvenliğin taşıdığı öneme dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti:

"Siber Yıldız, Bayrağı Yakala yarışmaları bu alanda kendini göstermek isteyen gençlerimize ödül ve istihdam imkanıyla birlikte artık gelenekselleşmiş durumda. Bu anlamda sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu hafta sonunda tüm yetenekli arkadaşlarımızı 25 Aralık Cuma günü başlayıp 24 saat sürecek, muhteşem ödüllerin olduğu, uygulamalı siber güvenlik laboratuvarı FETİH Siber Talimhane'ye giriş hakkı sağlayacak ve ulusal siber güvenlik organizasyonumuzda istihdam imkanı kazanabilecekleri bu çevrim içi yarışmaya katılmaya davet etmek istiyorum."

"eSIM YAZILIM GELİŞTİREN ÜLKELER ARASINDAYIZ"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, sektör paydaşlarıyla birlikte insanların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Karagözoğlu, BTK olarak tüm bu küresel teknolojik gelişmeleri Türkiye'ye yerli-milli imkan ve kapasitelerle taşıdıklarını, geleceğin teknolojilerini ülkenin vatandaşlarına öncelikli sunmak için heyecanla çalıştıklarını ifade etti. Bakanlığın desteğiyle BTK olarak alınan karar doğrultusunda devam eden sürecin sonucuna başarıyla ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karagözoğlu, eSIM altyapısının uluslararası standartlara uygun olarak yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini, eSIM kapsamında gerekli yazılımları kendi geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Karagözoğlu, eSIM uygulamasının, gerek makinalar arası haberleşmede endüstri bakımından gerekse tüketiciler açısından önemli kolaylıkları ve avantajları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"eSIM güvenli bir çip üzerine uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek teknoloji sunuyor. Cihazlara fiziksel SIM kart takılmadan, yazılım yoluyla uzaktan işletmeci profil bilgileri yüklenebiliyor ve yönetilebiliyor. Yine, işletmeciye ait SIM kart alınmasına gerek olmadan, profil değişikliği yoluyla işletmeci değişikliği de cihaz üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, eSIM, fiziksel SIM kartlarının sağladığı tüm güvenlik seviyesine eş değer seviyede güvenlik ve koruma seviyesi sağlıyor."