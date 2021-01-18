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İlke kararı nedir MEB? İlke kararı var ne demek kısaca?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadelerini kullanmasının ardından İlke kararı nedir MEB? İlke kararı ne demek? İlke kararı var ne demek kısaca? soruları gündem oldu.

İlke kararı nedir MEB? İlke kararı var ne demek kısaca?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayınlanan CNN Türk kanalında yüz yüze eğitimle ilgili Göksu Öngören Özgür ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Selçuk, 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldıklarını belirterek, "2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" dedi. Bakanın açıklamalarının ardından İlke kararı nedir MEB? İlke kararı ne demek?  İlke kararı var ne demek kısaca? sorularının yanıtları merak edildi. İşte detaylar...

İLKE KARARI NEDİR, NE DEMEK MEB?

İlke kelimesi TDK’ye göre şu anlama gelmektedir:

 - Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip

- Temel bilgi

- Öge, unsur

- Davranış kuralı

- Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip

İlke kararı nedir MEB? İlke kararı var ne demek kısaca?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına ilişkin, 15 Şubatı işaret etti. Selçuk'un son açıklamaları şöyle;

"15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var.

Bizim hala gördüğümüz tablo şu; hiç açılmayan sınıflarımız vardı. Bu sınıflar 7 ve 10. sınıflarla ilgili... Bunları aslında öncelikli olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Küçük yaşları dikkat alanımızda tutuyoruz. Meslek liselilerin özellikle stajlarını ve uygulamalarını dikkat alanında tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız da var, öğretmenleriyle yüz yüze çalışmak istiyorlar. Kısa süreli de olsa. Onlarla ilgili birtakım senaryolarımız var. Salgının seyrine bağlı olarak Bilim Kurulu'yla yapacağımız görüşmelere bağlı olarak da bunlardan hangisinin hayata geçeceğini de yaklaşık 10 gün önce paylaşmış oluruz"

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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