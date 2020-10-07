İlkokul müdürüne 14 yıl hapis istemi! Öğrencisini 4 yıl boyunca taciz etmiş

İstanbul Sarıyer'deki bir ilkokul skandal iddiayla gündeme geldi. Okulu müdürü olduğu belirtilen C.A., iddiaya göre mağdur A.K.'yı ilk olarak 14 yaşında odasına çağırmaya başladı. Öğrencisine 'seni seviyorum, benim olacaksın' diyerek sözlü tacizde bulunan C.A, küçük kızın kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. O sırada odaya bir öğretmenin girmesi A.K'yi istismar edilmekten kurtardı.

Skandal iddialar bununla da bitmedi. C.A., aynı gün A.K.'ya müstehcen resim ve video izleterek 'sana bunları yapacağım' dedi. C.A. yine bir başka gün soyunma odasında A.K.'ya cinsel sarkıntılık yapmaya kalkıştı. C.A. en son A.K.'yı duvara sıkıştırıp beline sarılarak dudaklarından öptü. Muhtelif zamanlarda A.K.'yı gördüğünde ise 'dokunmama izin ver, neden kendini bu kadar saklıyorsun' dedi. A.K.'nın annesi de aynı okulda hizmetli olarak çalışıyordu. A.K. geçen yıl annesine yardım etmek için okula gitti. A.K. okulda müdür C.A.'yla karşılaştı ve 'yaptıklarımı birine söylersen anneni işten atacağım' diyerek tehdit etti. müdür C.A. bu şekilde A.K.'ya yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel sarkıntılıkta bulundu.

İDDİALARI KABUL ETMEYEN MÜDÜR 'İFTİRA' DEDİ

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre; şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan müdür C.A., suçlamaları reddetti. A.K.'nın idarecilik yaptığı okulda okuyan eski bir öğrencisi olduğunu belirten C.A., 8 yıllık öğrenimi boyunca mağdur A.K.'yı çeşitli nedenlerle telefonla aramış olabileceğini, birkaç kez A.K.'yla çalışma yöntemleri konusunda görüşme yaptığını, annesinin okulda çalışmayacağının duyulması üzerine kendisine iftira atıldığını savunmasında anlattı.

ÖĞRENCİNİN BEYANI ESAS ALINDI

İddianamede mağdur çocuğun samimi iftiraları, tanıkların bazı günler A.K.'yı şüphelinin odasında gördüklerine ilişkin beyanları ve adli görüşmecinin tespiti dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmesi yerine A.K.'nın ifadesine itibar edildiği anlatıldı. Ayrıca mağdur çocuk ile C.A. arasında bir husumetin bulunmadığı, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda mağdur çocuğun C.A.'ya iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden olmadığı belirtildi. Savcılık C.A.'nın mağdur çocuğa karşı cinsel istismar, taciz ve tehdit suçlarından 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi.