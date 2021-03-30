Son dakika | İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte son durum...

Son dakika haberi... 20-26 Mart haftasında Türkiye'de illere göre 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 158,48 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

İşte İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası: