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Son dakika | İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte son durum...

Son dakika haberi... İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası paylaşıldı. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 158,48 oldu.

Son dakika | İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İşte son durum...
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