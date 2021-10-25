İllere yavaş yavaş kar geliyor! Van'dan sonra bu defa Tokat beyaz örtüye büründü!

Meteoroloji, son günlerde il il kar yağışı uyarısında bulunuyor. Hava sıcaklığında ani düşüşün görüldüğü Tokat'ta, Niksar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı meydana geldi. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Çataloluk Yaylası, yağış sonrası yerini beyaz örtüye bıraktı. Yayladan traktör ve otomobilleriyle geçen bir çok vatandaş yolda kalırken, çobanlık yapan bir vatandaş ise koyunlarını yağışın etkisinden güçlükle korudu.