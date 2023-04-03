İlyas El Gharbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas El Gharbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas El Gharbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İlyas El Gharbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İlyas El Gharbi 18 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İlyas El Gharbi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına - tarihinde katılmıştır. İlyas El Gharbi'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İlyas El Gharbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İlyas El Gharbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında KV Mechelen U21
1 Temmuz 2017 yılında Mechelen Altyap
1 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen U18
İlyas El Gharbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İlyas El Gharbi şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?WS Brussels (-2016), OH Leuven (2016-2017), KV Mechelen (2017-2022)
İlyas El Gharbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belçika U17 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.
Belçika U15 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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