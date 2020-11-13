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  3. İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler hakim karşısında

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler hakim karşısında

Konuk olduğu televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler hakim karşısına çıktı.

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler hakim karşısında

Konuk olduğu bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler sebebiyle 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler hakim karşısında. Sanık Mütercimler savunmasında, "Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım" ifadesini kullandı. Söylediği sözler üzerine "halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"O İFADEDE KESİNLİKLE KASIT YOKTUR"

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Erol Mütercimler, "Televizyon programındaki sözler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasıt yoktur. 23 yıldır kesintisiz olarak televizyondayım. Meslek hayatım ve programcılığım döneminde İmam Hatip Liseleriyle ilgili zaman zaman tartışmalar yapıldı. Ben de bu tartışmalara katıldım. Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım. Bu okulların gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine, İmam Hatip okullarının bir Cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim" ifadelerini kullandı.

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler hakim karşısında

KASIT İLE SÖYLEMİŞ OLSAYDIM, BEDELİ NE OLURSA OLSUN DÜŞÜNCEMİ BURADA SAVURDUM"

Savunmasını sürdüren sanık Mütercimler, "Talihsiz sözlerim, programın bitmesine yakın söylenmişti. Söylediğim cümlenin bu şekilde kullanımını ertesi gün asistanımın uyarısı ile öğrendim. Daha sonra da izleyince hemen oturdum ve kamuoyundan özrümü içeren basın açıklaması yazdım. Bununla da yetinmeyerek, 16 yıldır sürdürdüğüm üniversite hocalığımdan istifa ettim. İddianamedeki kasıt ile söylemiş olsaydım, bedeli ne olursa olsun düşüncemi burada savunurdum. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Mütercimler'in savunmasını tamamlamasının ardından beyanda bulunan avukatları, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Müştekiler ve avukatları ise, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talepleri olduğunu söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müşteki Avcılar İmam Hatipler Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç'in İmam Hatip okullarının mezunlarını temsil etmesi nedeniyle davaya katılma talebinin kabulüne, diğer müştekilerin ise taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Savcılık, müşteki avukatlarının sanık Mütercimler'in cezai ehliyetinin olup olmadığına dair hastaneye sevkinin yapılmasına ilişkin talebinin de dava konusuyla alakası olmaması nedeniyle reddini talep etti.

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimalleri nedeniyle İlim Yayma Cemiyeti vekili ve Avcılar İmam Hatipler Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç'in davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Diğer katılma ve sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınması taleplerinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler hakim karşısında

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi "müşteki', Erol Mütercimler "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Mütercimler'in "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçu kapsamında 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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