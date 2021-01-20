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İmam maaşı ne kadar 2021? İmam ve vaiz maaşları kaç TL?

Asgari ücretin ve memur zamlarının belli olmasıyla birlikte yeni yılda imam maaşları merak edilmeye başlandı. Peki, İmam maaşı ne kadar 2021? İmam ve vaiz maaşları kaç TL? İşte detaylar...

İmam maaşı ne kadar 2021? İmam ve vaiz maaşları kaç TL?

2021 yılı itibarıyla asgari ücret ve memur zamlarının ardından imam ve vaiz maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte vaiz maaşlarına ve imam aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Peki, İmam maaşı ne kadar 2021? İmam ve vaiz maaşları kaç TL? İşte detaylar...

İMAM MAAŞI NE KADAR 2021? İMAM VE VAİZ MAAŞLARI KAÇ TL?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur ve emekli maaş zammı ile birlikte 15 2021 tarihinden itibaren imam ve vaizlerin alacağı maaşlar da yüzde 7.36 oranında zamlı olacak.

MAAŞLAR HANGİ AY ZAMLI YATACAK?

Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez altı aylık dilimlerde zam yapılıyor. Yeni emekli ve memur zammı 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında vatandaşlara ödenecek. İkinci zam ise Temmuz ayından sonra yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, yılın ilk zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihi itibari ile alacaklar.

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