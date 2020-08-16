İmamoğlu, Biden'a tepki gösterdi: Demokrasiye ayar verme çabaları tutmaz

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'un rakibi olacak Joe Biden'in geçtiğimiz aylarda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler tepki çekmeye devam ediyor.

"57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" için Nevşehir'de bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,Hacı Bektaş Belediyesi ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Biden'in açıklamalarını sorması üzerine konuşan İmamoğlu,"Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayının Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez." dedi.

"O DEVİR BİTTİ"

İmamoğlu, açıklamaların herkesin şiddetle kınayacağı ve reddedeceği bir durum olduğunu vurguladı. İmamoğlu şunları kaydetti:

"Az önce söylediğim gibi 750 yıldır burada yaşayan, bu derinlikte Hacı Bektaşı Veli'nin içinde demokrasi vardır, özgürlük, barış vardır. Bize birkaç yüz yıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez. Biz tam bağımsız Türkiye ve 'bağımsızlık, özgürlük benim karakterimdir' diyen anlayışın bir ferdiyiz. Bu manada içeriden dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz. O devir bitti. Bu ülkenin yaşayanları, bu güzel milletimiz gerektiğinde sonucu ortaya koyar. Koymuştur da. Geçen yıla baktığınızda görürsünüz ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Kınıyoruz. Türkiye'miz demokrasi ve cumhuriyet sevdalısıdır."

BİDEN NE DEDİ?

ABD Başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden, katıldığı bir programda,"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu. Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli." ifadelerini kullanmıştı.