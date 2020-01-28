İmamoğlu, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra tatile çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gitmiş, depremzedeleri ziyaret edip acılarını paylaşmıştı. Elazığ'dan ayrıldıktan sonra Tunceli Belediyesini ziyaret eden İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken'de tatil yaptığı ortaya çıktı.

Elazığ'a giderek deprem bölgesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nun turu kısa sürdü. Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu oldu.

TATİLE ÇIKTI

Daha sonra ise İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladığı öğrenildi.İmamoğlu ile objektiflere poz veren otel misafirlerinin paylaşımları Erzurum tatilini ortaya çıkardı.

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İşte o fotoğraflar;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri, "İstanbul Belediye Başkanımız, gönderdiği yardımların halka ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek üzere deprem bölgesine gitti" ifadelerini kullanmıştı.

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