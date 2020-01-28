İmamoğlu, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra tatile çıktı
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, buradan ayrılıp Erzurum Palandöken'deki bir otele giderek tatil yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gitmiş, depremzedeleri ziyaret edip acılarını paylaşmıştı. Elazığ'dan ayrıldıktan sonra Tunceli Belediyesini ziyaret eden İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken'de tatil yaptığı ortaya çıktı.
Elazığ'a giderek deprem bölgesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nun turu kısa sürdü. Deprem bölgesinden ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk durağı Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu oldu.
TATİLE ÇIKTI
Daha sonra ise İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde konakladığı öğrenildi.İmamoğlu ile objektiflere poz veren otel misafirlerinin paylaşımları Erzurum tatilini ortaya çıkardı.
Jeoloji mühendisi Arpat uyardı: Batı kısmına dikkat etmek gerek
İşte o fotoğraflar;
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki 6.8'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP lideri, "İstanbul Belediye Başkanımız, gönderdiği yardımların halka ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek üzere deprem bölgesine gitti" ifadelerini kullanmıştı.
Depremzedelere 8 milyon TL kaynak aktarıldı
Depremzedelere 30 bin ton kömür dağıtalacak
Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 41 oldu
Pakdemirli: Deprem bölgesindeki çiftçilerin ödemesi bugün yapılacak
Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi
Prof. Dr. Orhan Tatar'dan "büyük deprem" açıklaması
HABERE YORUM KAT