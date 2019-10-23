İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni kim oldu? | Mehmet Ergen kimdir? | İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni

İmamoğlu, HDP destekçisini İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği koltuğunu HDP'yi destekleyen aynı zamanda Gezici olan Mehmet Ergen'e bıraktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini Mehmet Ergen'e verdi.
Gezi paylaşımlarında bulunan ve HDP destekçisi olduğu anlaşılan Mehmet Ergen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi.
İmamoğlu, böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'u da görevden almış oldu.
MEHMET ERGEN'İN GEÇMİŞTE YAPTIĞI SKANDAL PAYLAŞIMLARI
SÜHA UYGUR'UN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un da oğlu olan Süha Uygur, 2015'ten beri Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyordu.
Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur'un işine Ekrem İmamoğlu tarafından son verildi.
Atama İBB'nin resmi internet sitesinden de duyuruldu. Twitter hesabının görünümünü kilitleyen Mehmet Ergen'in Facebook'tan skandal paylaşımları tepki çekti. Ergen'in Gezi vandalizmine sahip çıktığı paylaşımlarının yanı sıra HDP'ye de destek verdiği mesajları görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise hakaret dolu görselleri paylaşan Ergen'in yönetmenden çok sosyal medyada CHP ve HDP trolü gibi davrandığı görüldü.
MEHMET ERGEN KİMDİR?
Mehmet Ergen, tiyatro oyuncusu, yönetmen, çevirmen.
Bilsak'ta bir yıl süreyle aldığı tiyatro eğitiminin ardından 1988'de Londra'ya giderek, orada tiyatroya başlayan Ergen, oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Southwark Playhouse’da ve Hoxton Hall’de genel sanat yönetmenliği, danışmanlık, Royal Court Theatre’da metin danışmanlığı, Paddington Arts’da Gençlik Tiyatrosu yönetmenliği, Battersea Arts Centre’da yapımcılık gibi görevlerde bulundu. 2000 yılında Londra'da Arcola Theatre'ı kurdu, genel sanat yönetmenliğini üstlendi.
Theorem tiyatro seminerinde İngiltere’yi temsilen konuşmacı olarak görev aldı. BBC ve ITV'de filmlerde oyunculuk yaptı. Sadece Tiyatro ve sinema ile sınırlı kalmayıp, opera ve müzikallerde de yönetmenlik yaptı. İngiltere dışında da İrlanda ve İsrail'de oyunlar yönetti. Kent Oyuncuları, Tiyatro Anadolu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Açık Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Istanbul Halk Tiyatrosu gibi kuruluşlara yönetmenlik katkısında bulundu. İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü Osman Wöber'in istifası üzerine, 59. Hükümet kültür bakanı Atilla Koç'a istifa çağrısında bulunduğu bir mektup göndermesiyle gündemde yer aldı. Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde Yeni Kuşak Tiyatro'da yönetmekte, Londra'daki çalışmalarını sürdürmektedir.
Ergen, tiyatro oyuncusu Esra Bezen Bilgin ile evlidir.
MEHMET ERGEN'İN ÖDÜLLERİ
12. Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Yönetmeni, Yeni Kuşak Tiyatro, Şeylerin Şekli - 2008
Time Out Outstanding Achievement (Üstün Başarı) - 2003
Peter Brook Empty Space - 2002
Peter Brook Empty Space - 2001
Peter Brook Empty Space - 1998
Equity (Oyuncular Sendikasi) / En iyi Stüdyo Tiyatrosu - 1996
Time Out / Best Production - 1995
Angela Carter / En iyi yönetmen - 1994
Shakespeare’s Globe Sam Wanamaker / En iyi tiyatro - 1994
MEHMET ERGEN'İN YURT DIŞINDA YÖNETTİĞİ OYUN, MÜZİKAL VE OPERALAR
Release The Beat
I Can Get It For You Wholesale
7 Ölümcül Günah
Looking at the Sun
Dorian
West End Treemonisha
The Masque of Henry Purcell
A Little Weill
Lost in the Stars
The Cradle Will Rock
Macbeth
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası
Kral Lear
Köprüden Manzara
Ayaktakımı Ayaklanma Provasında
Kentin Vahşi Ormanlarında
The Protagonist
All Men Are Whores
Doğrular
Getting Attention
Mandragola
Chicago
Icarus's Mother
Vahşi Batı
London Merchant
MEHMET ERGEN'İN TÜRKİYE'DE YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Piyano(oyun)
Medya Maymunu
Gül'e Ağıt
Patron Kim
Yastık Adam
Gagarin Sokağı
Salvador Dali Göndermeleri İçimi Isıtıyor
Kız Tavlama Sanatı
Aldatma
Şeylerin Şekli
Yuva
Küller Küllere, Bide Yolluk
Aşk Delisi
Oyunun Oyunu
Yıldızların Altında
İki Hayat Sonra
Inishmore'lu Yüzbaşı
Kuru Gürültü
Kökler
Yaban
Muhittin’le Geçen Şen Günlerim
Gül'e Ağıt
Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi
Pippa
Shrek
Matmazel Julie'den Esintiler
Seni Seviyorum Mükemmelsin Şimdi Değiş
Taksim Meydanı
Birleşmiş Milletler Müfettişi
Bir Halk Düşmanı
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