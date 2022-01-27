"İmamoğlu varsa umut var" sloganıyla geldi, "Kriz varsa İmamoğlu yok" gerçeğiyle yüzleştirdi! İşte, seçildiği günden bugüne Ekrem İmamoğlu'nun kriz yönetimi(!)

"Her şey çok güzel olacak" vaadiyle Mart 2019 seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, vatandaşa yeni nefes olmak için yola çıktı. CHP seçmenlerinin yanı sıra diğer parti seçmenlerinden de oy alan ve İBB Başkanı seçilen, İstanbulluya "İmamoğlu varsa umut var" diyen ancak, halkın kendisine ihtiyacı olduğu an ortadan kaybolan Ekrem İmamoğlu'nun, dünden bugüne kriz yönetimine yer verdik. Vatandaşın kendisine ihtiyacı varken, İmamoğlu bakın neler yapıyormuş...

ESNAFI SEL BASTI, İMAMOĞLU TATİLDE

17 Ağustos 2019 tarihinde, meteorolojinin haftalar öncesinden uyardığı "Yağışlı hava" İstanbul'da esnafı vurmuştu. İstanbul'da binlerce esnaf sel mağduru olurken, seçim dönemimde "Her şey çok güzel olacak" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle tatilde olduğu ortaya çıktı. Esnaftan oldukça büyük tepki alan İmamoğlu, "Başkan sel olarak yağacağız derken bunu mu kast ediyordun?" sorularına verdiği cevapla şok etti. "Benim aileme ve kendime vakit ayırmam gerek." diyen İmamoğlu, akıllara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, eşinin doğumuna dahi yetişemediği, evladını 2 dakika görüp yeniden işinin başına döndüğü anları getirdi. İmamoğlu'nun oldukça sakin ve umursamaz cevapları, İstanbulluyu büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

PALANDÖKEN MACERASI

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen, 6,3 büyüklüğündeki Elazığ depremi yürek yakmıştı. Kış aylarında birçok afetzede evlerinden, evlatlarından, ailelerinden olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken kayak macerası ülkede bir deprem daha yaratmıştı. Tüm ülke, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için tek yürek olurken, İmamoğlu, sosyal medya hesabında kayak yaptığı görüntülerini paylaşarak, "Eşim ve çocuklarımla tatil yapıyoruz." notunu ekledi. İBB Başkanı'na Fatih Portakal gibi isimler de tepki göstermiş, yaptığı yanlışı kendisine göstermek istemişti ancak İmamoğlu'nun "Benim aileme de vakit ayırmam gerek." cevabı, yine hayal kırıklığına uğratmıştı.

ZAM YAPTI, LÜKS TATİLİYLE KEYİF ÇATTI

2021 Temmuz ayında Halk Ekmek için yaptığı zam ülkenin gündemindeyken, tatil sevdalısı Ekrem İmamoğlu, geceliği 22 bin TL’lik lüks Bodrum tatiliyle gündeme geldi. İstanbul'da yaşanan olumsuzluktan dolayı şehre giden İmamoğlu, görevinin başında kalmayarak yeniden Bodrum'a gitmişti.

15 BİN İŞÇİ ÇIKARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerindeki en büyük vaatlerinden biri olan "İşten çıkarmama" sözü de hayal kırıklığıyla sonuçlanan İmamoğlu, yönetim göreve geldikten kısa bir süre sonra İBB ve iştiraklerinde sözleşmeli personellerle birlikte 15 bin görevliyi işten çıkardı.

KONUT DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANMADI

Seçim vaatleri arasında "100 bin yeni konut yapacağız. Depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüme hız vereceğiz. İstanbul'da yenilenmemiş bina bırakmayacağız" cümleleri yer alan İmamoğlu, yılda 20 bin konut yapılması gerekirken, deprem için sadece çalıştay yapıldı. AK Parti döneminde temeli atılan ve yapımı tamamlanan Bayrampaşa ve Silivri KİPTAŞ konutlarını ise tıpkı Metro gibi kendi döneminde yapılmış gibi gösterdi.

KAR MÜCADELESİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle, evine, işine gitmek isteyen vatandaşlar İBB'nin ihmali sebebiyle, yollarda mahsur kalarak, saatlerce yardım bekledi. İBB tarafından önceden hazırlanması gereken tuzlama çalışmaları tamamlanmayınca, vatandaş araçlarını yol kenarlarında bırakarak kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. İBB'den daha çok vatandaşa yardım eden kimi esnaf ise çocuklu aileler başta olmak üzere, yardım bekleyenlere mekanlarının kapısını açtı.

Korkunç manzaraların yaşandığı anlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un en lüks balık restoranlarından biri olan Sarıyer'deki Kahraman Balık'ta yemek yediği ortaya çıktı. Bunun üzerine sosyal medyada "İmamoğlu İstifa" başlıklı etiket gündem oldu.

Yine her kriz sonrası yaptığı açıklamalar gibi, İmamoğlu'nun karla mücadele açıklaması da hayal kırıklığına sebep oldu. "Benim yediğim yemek, kardaki mücadele kadar önemli" diyen İBB Başkanı, vatandaşın gözünü iyice açtı.

VAATLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ

İstanbullu hergün İETT ve Metrobüs araçlarından yana sıkıntı çekiyor. Çoğu ulaşım araçları her gün seyir halindeyken arızalanarak vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Bunun yanı sıra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerde yer verdiği "İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesi, deprem bütçesi, kreş (yetersiz), işçi çıkarmama, konut dönüşümü, halk ekmek fiyatları, sosyal yardım bütçesi, ulaşım" ve daha birçok vaadi yerine getiremedi.