İmamoğlu'ndan Soylu'nun "İstanbul için kayyum sözlerine dair açıklama!

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'a kayyum tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir basın mensubunun "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" demiş ve bugün katıldığı canlı yayında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

İMAMOĞLU'NDAN O SÖZLERE DAİR AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Devlet adamlığı çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir makam. Çünkü herkesi etkiliyor. Sizi tüm Türkiye hatta dünya dinliyor. Önemsememiştim başta, polemikten uzak durmak istediğimi belirtmiştim ve hala o noktadayım." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU TATİLİ YARIDA KESMİŞTİ!

İçişleri Bakanlığınca HDP'li 3 büyükşehir belediyesi için verilen kayyım atanmasının ardından Bodrum'daki tatilini bırakıp İstanbu'a dönen İmamoğlu, "Öyle İstanbul’a gözdağı falan. Herkes haddini bilecek. Biz işimizin başındayız, tam olduğumuz yerdeyiz" demişti.