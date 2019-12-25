İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'a ilişkin o iddiası çürüdü!

Kanal İstanbul projesine ilişkin her gün yeni açıklamalar geliyor.

Kanal İstanbul projesinin dönemin başkanı tarafından yetkisiz olarak imzalandığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu, İmamoğlu'nun iddiasının asılsız olduğunu belge paylaşarak gösterdi.

TEVFİK GÖKSU, EKREM İMAMOĞLU'NU YALANLAYAN BELGEYİ PAYLAŞTI

"İstanbul'a doğruları söylemeye devam ediyoruz" diyen Göksu, "İdare Hukukunun “Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi” gereği İBB Başkanın protokol iptal yetkisi yoktur. Bu yetki İBB Meclisindedir. Kanal karşıtı gerekçeler; bilimsel değil zihinseldir. Kanal İstanbul’a karşı olan milletimiz değil, CHP’dir" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu ayrıca, Kanal İstanbul'la ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin kararını da paylaştı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul konulu bir basın toplantısı düzenlemişti. İmamoğlu, bu toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "İBB'nin meclis kararı olmadan protokolden çekilme kararı" yok sözlerine verdiği yanıtta; dönemin belediye başkanı Mevlüt Uysal'ın protokolü İBB Meclisinin onayı olmadan imzaladığını iddia etmişti.