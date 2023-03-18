İmparator İbrahim Tatlıses kararını verdi! Bakın hangi partinden adaylık başvurusu yaptı!

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine odaklandı. Bu kapsamda milletvekili olmak isteyenlerin partilere aday adaylığı başvuruları başladı. Büyük bir ilginin olduğu AK Parti’de aday adaylığı başvurular 22 Mart tarihine kadar uzatılmıştı.

Siyasete atılmak isteyen isimler arasında oyuncular ve sanatçılar yer alırken "İmparator" lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses de siyasete atılmaya hazırlanıyor.

BAŞVURUSUNU YAPTI

Gazete Magazin’in haberine göre Tatlıses, Şanlıurfa'dan AK Parti aday adaylığına başvuruda bulundu. Tatlıses daha önce de 4 kez Ak Parti'den aday olmuştu. İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği açılış törenine de katılmıştı.

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“SON NEFESİME KADAR CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIM”

Tatlıses açılışta, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun" demişti.