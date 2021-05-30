İmrendiren aşk öyküsü! Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a "Hayatıma güneş gibi girdin"

Sevgi dolu aile yaşamı ile dikkat çeken Ceyda Düvenci, Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar' adlı programına konuk oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"KENDİMİ KEŞFETMEMİ SAĞLADI"

Aile hayatına dair özel açıklamalar yapan Düvenci Bülent Şakrak'ın hayatındaki önemini anlattı. Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Kariyerim için Bülent'ten öncesi ve sonrası var. Başarılı olmam, kendimi keşfetmem, Bülent ve bana sağladığı huzur sayesinde oldu. Yedi yıl önceki benle şimdiki ben arasında çok büyük fark var. Aynı mesleğe sahip olmak, birbirine çok âşık olmak ve sonsuz güvenmek... O güven zincirini kırmamak insanın meslek hayatında da çok büyük başarı sağlıyor."

"HAYATIMA GÜNEŞ GİBİ GİRDİ"

Yaşadığı zor süreçlerde eşi Bülent Şakrak'ın hayatına girdiğini söyleyen güzel oyuncu, "O anda güneş gibi hayatıma Bülent girdi. Oğlum Ali'yi dünyaya getirmek için önce bir ameliyat oldum. Hemen arkasından hamile kaldım. Ali'ye 10 ay biz baktık, sonra yine güvendiğimiz birini yanımıza aldık" ifadelerini kullandı.