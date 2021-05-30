Güzel insanlar iyi ki var! Kısıtlama günlerinde aç kalan sokak hayvanlarına yardım eliFETÖ firarisi Emre Uslu ağzından kaçırdı: Türkiye'ye kurulan mafya kumpası, 8 Aralık 2020'deki videodan ifşa oldu!Kefaret 28. bölüm full, tek parça izle | Fox tv Kefaret 28. bölüm canlı izleTeşkilat 13. bölüm full, tek parça izle |TRT 1 Teşkilat 13. bölüm canlı izleMenajerimi Ara 39. bölüm full, tek parça izle | Star tv Menajerimi Ara 39. bölüm canlı izleTunca Nehri'nde tedirgin eden manzara! Su seviyesi 30 santimetreye kadar düştüTHY Euroleaugue Finali: Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?İmrendiren aşk öyküsü! Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a "Hayatıma güneş gibi girdin"Bilim insanları açıkladı! Barselona'daki 'konser deneyinin' sonucu yayımlandı3 yıl önce ayrılmıştı, Merve Gürbüz'ün hayatı kabusa döndü: Yüzüme kezzap atıp öldürmekle tehdit ediyor!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İmrendiren aşk öyküsü! Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a "Hayatıma güneş gibi girdin"

İmrendiren aşk öyküsü! Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a "Hayatıma güneş gibi girdin"

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, kendi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrat ve iki çocukları ile birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Herkesin imrenerek baktığı evlilikle ilgili Düvenci'den aşk dolu sözler geldi.

İmrendiren aşk öyküsü! Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a "Hayatıma güneş gibi girdin"

Sevgi dolu aile yaşamı ile dikkat çeken Ceyda Düvenci, Hülya Koçyiğit'in ‘Film Gibi Hayatlar' adlı programına konuk oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"KENDİMİ KEŞFETMEMİ SAĞLADI"

İmrendiren aşk öyküsü! Ceyda Düvenciden Bülent Şakraka Hayatıma güneş gibi girdin

Aile hayatına dair özel açıklamalar yapan Düvenci Bülent Şakrak'ın hayatındaki önemini anlattı. Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Kariyerim için Bülent'ten öncesi ve sonrası var. Başarılı olmam, kendimi keşfetmem, Bülent ve bana sağladığı huzur sayesinde oldu. Yedi yıl önceki benle şimdiki ben arasında çok büyük fark var. Aynı mesleğe sahip olmak, birbirine çok âşık olmak ve sonsuz güvenmek... O güven zincirini kırmamak insanın meslek hayatında da çok büyük başarı sağlıyor."

"HAYATIMA GÜNEŞ GİBİ GİRDİ"

Yaşadığı zor süreçlerde eşi Bülent Şakrak'ın hayatına girdiğini söyleyen güzel oyuncu, "O anda güneş gibi hayatıma Bülent girdi. Oğlum Ali'yi dünyaya getirmek için önce bir ameliyat oldum. Hemen arkasından hamile kaldım. Ali'ye 10 ay biz baktık, sonra yine güvendiğimiz birini yanımıza aldık" ifadelerini kullandı.

İmrendiren aşk öyküsü! Ceyda Düvenciden Bülent Şakraka Hayatıma güneş gibi girdinİmrendiren aşk öyküsü! Ceyda Düvenciden Bülent Şakraka Hayatıma güneş gibi girdin

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT