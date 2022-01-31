Galatasaray kiralık olarak genç kaleci Inaki Pena'yı kadroya kattı. 22 yaşındaki file bekçi İstanbul'a ulaştı. Pena'yı Galatasaray'a öneren kişi ise La Masia'da görev yapan ve kısa süre önce Torrent'in Galatasaray'daki ekibine katılan kaleci antrenörü Ricard Segarra. Peki, Inaki Pena kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda forma giydi? İşte detaylar...

INAKI PENA KİMDİR?

Galatasaray'a transfer olan 2 Mart 1999 doğumlu olan Inaki Pena, İspanya'nın Barcelona B takımında kaleci olarak forma giyiyordu. 2012'de 13 yaşındayken Villarreal CF'den FC Barcelona'nın La Masia takımına katıldı. 2017–18 UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımda, Chelsea'ye karşı finalde ilk yarıda yer aldı. 16 Nisan 2018'de Barça ile sözleşmesini iki sezonluk bir opsiyonla birlikte üç sezon için yeniledi. Daha sonra 2018–19 sezonu öncesinde Segunda División B'de yedeklere terfi etti. ilk profesyonel maçına 6 Ekim 2018'de kendi sahasında CD Atletico Baleares karşısında 1-1 berabere kaldıkları beraberlikle başladı.

Inaki Pena Copa del Rey'de Cultural Leonesa ile 32 beraberlik turunun ilk ayağı için Jasper Cillessen'in yedeği olarak ana kadroya çağrıldı. 2019-20 sezonunda Neto'nun sakatlığı nedeniyle yokluğunu kapatmak için bir kez daha ana kadroda yedek kulübesinde yer aldı. 6 Ekim 2020'de Barcelona genç oyuncunun özleşmesini iki yıl daha uzatma opsiyonunu kullandı.

İspanya'yı 16 yaş altı , 17 yaş altı , 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde temsil etti ve toplamda 28 maç kazandı. 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu ve turnuva boyunca ilk tercih oldu. Sergio Busquets'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bazı milli takım oyuncularının izolasyonu nedeniyle , İspanya'nın 21 yaş altı takımı 8 Haziran 2021'de Litvanya'ya karşı uluslararası hazırlık maçına çağrıldı.