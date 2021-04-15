İnal Aydınoğlu’dan yeni eser: “Çocukta ve Gençte Sevgi ve Gönüllülük”

Pandemi döneminde de üretmeye ara vermeyen Aydınoğlu, 15. kitabı “Çocukta ve Gençte Sevgi ve Gönüllülük” ile ailelere, yarının sevgi dolu çocuklarını nasıl yetiştirebileceklerine dair yol haritası sunuyor.

Şimdiye kadar “Sevgi Üzerine”, “Mutluluk Üzerine”, “Gönüllülük”, “Sevgi Liderliği”, “Karşılıksız – Bir Gönüllü Yolculuğu”, “İyi Yaşamak”, “Sevgi Kitabı”, “İçsel Yaşam Üzerine”, “Daha İyi Bir Yaşam Üzerine”, “Yaşamın Anlamı Üzerine”, “Yaşama Sevinci Üzerine”, “Kadın Erkek Üzerine”, “Bilinçli Yaşam Üzerine”, “Cömertlik” olmak üzere 14 kitap yazan Türkiye’nin Gönüllülük Eğitmeni ve Yazar İnal Aydınoğlu, 15. kitabı “Çocukta ve Gençte Sevgi ve Gönüllülük” te bu kez çocuklara ve gençlere sevginin, gönüllülüğün nasıl aşılanacağını anlatıyor. K-İletişim Yayınları’ndan yayımlanan ve 196 sayfadan oluşan kitabı Aydınoğlu, ailelerin birbirleriyle en fazla vakit geçirdiği pandemi döneminde kaleme aldı.

“YAŞAMINIZDA SEVGİ VE HİZMET VARSA, YOLUNUZ AYDINLIKTIR”

“Birbirlerini, doğayı ve tüm varlıkları ayırımsız seven bir ailede yetişen çocuk, sevmeyi ve vermeyi doğal yaşam biçimi olarak görür. Çocuğunuzun sevgi dolu, mutlu bir yaşam sürmesini istiyorsanız, evinizi ‘sevgi okulu’ yapınız” diyen İnal Aydınoğlu, geleceğin sevgi dolu nesilleri için ailelere yol haritası sunuyor.

Her ailenin baş ucunda olması gereken kitap için Aydınoğlu, şu açıklamalarda bulunuyor: “Tüm varlıkların yaşam boyu en büyük arayışı sevgidir. Sevgi, insanın özü ve yaşam kaynağıdır. Yaşamınızda sevgi ve hizmet varsa, yolunuz aydınlıktır. Hayatınızı rahmet, bereket, sevgi ve mutluluk içinde sürdürmek istiyorsanız, hedefiniz gönüllülük olmalıdır. Bir ailenin çocuklarına vereceği en önemli ödül, sevgiyi öğretmek ve yaşamın gönüllülük ile yüceldiğini örnek olarak göstermektir.”

İNAL AYDINOĞLU KİMDİR?

İnal Aydınoğlu, Gaziantep doğumlu bir ekonomist ve iş insanıdır. 1978 yılında başladığı gönüllülük yolculuğunda bulduğu coşku, sevinç ve mutluluğu başka insanlarla paylaşma çabası içindedir. Bu amaçla gazete ve dergilerde yazılar yazmakta, televizyon programları yapmakta, kurslar, seminerler, konferanslar vermektedir. Marmara Üniversitesi ve bazı özel üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarında öğretim görevlisidir.

Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, Gönüllülük, Sevgi Liderliği, Karşılıksız- Bir Gönüllü Yolculuğu, İyi Yaşamak, Sevgi Kitabı, İçsel Yaşam Üzerine, Daha İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine, Yaşama Sevinci Üzerine, Kadın Erkek Üzerine, Bilinçli Yaşam Üzerine, Cömertlik, Çocukta ve Gençte Sevgi ve Gönüllülük olmak üzere İnal Aydınoğlu’nun yayınlanmış 15 kitabı bulunmaktadır.