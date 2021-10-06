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İnan Ulaş Torun kimdir, nereli, kaç yaşında?

Algı Eke ile 2019 yılında boşanan İnan Ulaş Torun'un eski eşiyle tekrar barıştığı iddialarının magazin gündeminde yer almasının ardından 'İnan Ulaş Torun kimdir, nereli, kaç yaşında?' soruları merak edilmeye başlandı. Detaylar haberimizde...

İnan Ulaş Torun kimdir, nereli, kaç yaşında?

Olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Algı Eke ile tekrar barıştığı iddiasıyla magazin gündemine düşen İnan Ulaş Torun merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine İnan Ulaş Torun kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İNAN ULAŞ TORUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında Rize'de doğan İnan Ulaş Torun aslen Manisa'nın Akhisar ilçesinden Tiyenli köyündendir. Sinema ve TV dizilerinde oynayan Torun, 2005 yılında atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik isimli dizide oynadığı Zeki karakteri ile tanınmıştır.

Bunun öncesinde Sırlar Dünyası ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde de oynamıştır. Bazı sinema filmlerinde de rol alan oyuncu, 2010 yılında Halil İbrahim Sofrası ve 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim gibi dizilerden sonra, Leyla ile Mecnun dizisinde 21. bölümde rol almıştır.

2012 ve 2013 yıllarında TRT 1'de yayınlanan 6 Mantı isimli komedi dizisinde Murat karakteri ile başrolde oynayan Torun, Ocak 2014'te TRT1'de yayınlanmaya başlayan Bir Yusuf Masalı isimli dizide de başrolde oynamıştır

İnan Ulaş Torun kimdir, nereli, kaç yaşında?

DİZİLERİ

Dostlar Mahallesi - Çetin (2017)
Ne Münasebet - Necmi (2015)
Bir Yusuf Masalı - Yusuf (2014)
6 Mantı - Murat (2012-2013)
Bir Çocuk Sevdim - Erdal (2011)
Leyla ile Mecnun - (2011)
Halil İbrahim Sofrası - Kerem (2010)
Hayat Güzeldir (2008)
Beyaz Gelincik - Zeki (2005)

FİLMLERİ

Made in Europe - Recep (2007)
Başka Dilde Aşk - Barmen (2009)
Düğün Dernek - Damat Tarık (2013)
Düğün Dernek 2: Sünnet - Damat Tarık (2015)
Hep Yek - Altan (2016)
Hep Yek 2 - Altan (2017)
Hayatta Olmaz (2019)
Hep Yek 3 - Altan (2019)
Akıllara Seza - Mustafa (2019)

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