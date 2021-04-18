İnanılmaz olay! Kapının önünde 4 metre uzunluğunda yılan derisi bulundu!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde meydana gelen olayda bir kadın evinin önünde tam 4 metre uzunluğunda yılan derisi ile karşılaştı. Deriyi çatıdan sarkarken bulan kadın, korkunç yılanın hala evin bir bölmesinde olabileceği fikrinden korktuğu için yetkililere haber verdi.

HAYATINDA GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK DERİ

İhbarın ardından olay yerine gelen yılan avcısı, derinin bir pitona ait olduğunu söyledi. "Umarım onu buluruz" diyen avcı söz konusu derinin, hayatında gördüğü en büyük deri olduğunu ifade etti. Yılanın çatıda olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen avcı her yere baksa da yılanı bir türlü bulamadı."Bu serinin sahibini bulamadık" diyen avcı konuşmasında, "Birisi bu duruma benzer bir şekilde yılan derisi bulursa, bu, mülkünüzde kısa süre öncesine kadar bir yılan olduğu anlamına gelir. Şu anda yılan bir yere kıvrılmış ya da hareket halinde olabilir." ifadelerini kullandı.

Bu gibi durumlarla sık sık karşılaştığını ifade eden avcı, yılanın devasa boyutuna rağmen tehlike oluşturmadığını, muhtemelen evden uzaklaştığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde, ülkede yaşanan sel felaketinin ardından birçok sürüngen evlere, marketlere akın etmiş ve garip görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.