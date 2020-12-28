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  3. İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim, 3 günde bire düştü!

İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim, 3 günde bire düştü!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 yılında cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki taciz skandalına değindi. İnce, "Ben 'CHP’de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" dedi.

İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim, 3 günde bire düştü!

2018 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin adayı olarak gösterilen Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'ye yönelik eleştirilerine ara vermiyor. Partide yaşanan taciZ skandallarına değinen İnce, "Ben 'CHP’de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin." dedi.

"MUHALEFETİN İKTİDAR OLMA GİBİ BİR DERDİ YOK"

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Düzce'de esnaf ve vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin akabinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Muhalefet kendi halinden memnun. Muhalefetin de Türkiye’de iktidar olma gibi bir derdi yok" dedi.

İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim, 3 günde bire düştü!

İnce, muhalefette özgüven eksikliği olduğunu belirterek "Kendine güvenmeyip dostlarla iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50+1 almak. 50+1’i hedefleyerek yola çıkacağız. Bir 15-20 gün ara vermiştik. Şimdi tekrar Düzce’den başlıyoruz. Bugün 48’inci vilayeti gezmiş olduk. Kısa sürede 81 vilayeti tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

Son dönemde CHP'de yaşanan taciz iddialarını da değerlendiren İnce, "Ben 'CHP’de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim. Ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin" diye konuştu.

İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim, 3 günde bire düştü!

"BİR AY 2 BİN 825 LİRAYLA YAŞA, AY SONUNDA KONUŞALIM"

İnce, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan yeni asgari ücretle ilgili olarak da "Mesela bugün açıklayan bakana diyeceksin ki sen bir ay 2 bin 825 lirayla yaşa, ay sonunda konuşalım diyeceksin. Bu ülkede 10 milyon kişi işsiz. Emekliler perişan durumda" tepkisini gösterdi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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