İndirim sevinci kısa sürdü! Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam kapıda!

Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe gidilmiş ve geçtiğimiz hafta içinde motorine iki defa indirim yapılmıştı. Araç sahiplerine nefes aldıran indirimler sonrası motorine yeni bir zam yapılacağı bilgisi verildi.

1 LİRA 16 KURUŞ ZAM

Yetkili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam gelecek.

Motorine 12 Kasım’da 1,54 kuruş, 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 83 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

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Benzin fiyatı: 20,15 TL

Motorin fiyatı: 22,43 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 22,58 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 22,64 TL