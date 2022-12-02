İndirim sevinci kısa sürdü! Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam kapıda!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına yeni bir güncelleme geliyor. Motorine yarın gece yarısından itibaren bir zam bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
İndirim sevinci kısa sürdü! Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam kapıda!

Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan değişim sonrası akaryakıt fiyatlarında da değişikliğe gidilmiş ve geçtiğimiz hafta içinde motorine iki defa indirim yapılmıştı. Araç sahiplerine nefes aldıran indirimler sonrası motorine yeni bir zam yapılacağı bilgisi verildi.

1 LİRA 16 KURUŞ ZAM

Yetkili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam gelecek.

Motorine 12 Kasım’da 1,54 kuruş, 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 83 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

İndirim sevinci kısa sürdü! Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam kapıda!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 22,43 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 22,58 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 22,64 TL

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD merkezli Türk firması SCW.AI, Panoramic Ventures 10 milyon dolar yatırım aldı
ABD merkezli Türk firması SCW.AI, Panoramic Ventures 10 milyon dolar yatırım aldı
Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Aralık güncel döviz kurları
Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Aralık güncel döviz kurları
Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları? 2 Aralık Cuma güncel piyasa fiyatları
Altın bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları? 2 Aralık Cuma güncel piyasa fiyatları
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için rakam verdi: "Bu rakamın altında masada olmayız"
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için rakam verdi: "Bu rakamın altında masada olmayız"
Son Haberler
Z. Altan Elmas Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Ne mezunudur? Z. Altan Elmas'ın Biyografisi
Z. Altan Elmas Kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, Ne mezunudur? Z. Altan Elmas'ın Biyografisi
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin klip dansı tarikat zikrine benzetildi! O videoya binlerce yorum geldi! "Sessiz izleyince hangi tarikata üye diye düşündüm"
İndirim sevinci kısa sürdü! Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam kapıda!
İndirim sevinci kısa sürdü! Araç sahiplerini üzecek haber: Motorine zam kapıda!
Milyonlar merakla bekliyordu! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu
Milyonlar merakla bekliyordu! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu
FED Başkanı Powell'ın açıklamaları umut oldu! Bitcoin kritik sınırı aşıp yükselişe geçti! İşte kripto paralarda son durum...
FED Başkanı Powell'ın açıklamaları umut oldu! Bitcoin kritik sınırı aşıp yükselişe geçti! İşte kripto paralarda son durum...
Çok Okunanlar
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"
2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!
2 Aralık 2022 Cuma hava durumu: Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar bugün donacak!
Son anlarını işte böyle kayda almış! Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden kadının o görüntüleri ortaya çıktı!
Son anlarını işte böyle kayda almış! Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden kadının o görüntüleri ortaya çıktı!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor"
Dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro bugün kaç liradan satılıyor? 1 Aralık 2022 Perşembe güncel döviz kurları
Dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro bugün kaç liradan satılıyor? 1 Aralık 2022 Perşembe güncel döviz kurları
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?