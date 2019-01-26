İnegölspor 2 - 1 Niğde Anadolu / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında İnegölspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında İnegölspor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. İnegölspor ve Niğde Anadolu taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 18. hafta maçında İnegölspor sahasında Niğde Anadolu ile 20.01.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki İnegölspor - Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.01.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
İnegölspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Niğde Anadolu İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Sarıyer
|18
|12
|5
|1
|32
|17
|41
|15
|2
|Sakaryaspor
|18
|12
|4
|2
|35
|16
|40
|19
|3
|Keçiörengücü
|18
|11
|5
|2
|32
|18
|38
|14
|4
|Samsunspor
|18
|11
|4
|3
|30
|16
|37
|14
|5
|Kastamonuspor 1966
|18
|11
|3
|4
|35
|15
|36
|20
|6
|Sancaktepe Belediyespor
|18
|9
|4
|5
|31
|15
|31
|16
|7
|Bodrumspor
|18
|9
|2
|7
|25
|25
|29
|0
|8
|Amed Sportif
|18
|8
|3
|7
|24
|17
|27
|7
|9
|Utaş Uşakspor
|18
|5
|8
|5
|18
|14
|23
|4
|10
|İnegölspor
|18
|6
|5
|7
|20
|22
|23
|-2
|11
|Eyüpspor
|18
|5
|6
|7
|17
|20
|21
|-3
|12
|Hacettepe Spor
|18
|5
|5
|8
|27
|32
|20
|-5
|13
|Gümüşhanespor
|18
|3
|9
|6
|19
|22
|18
|-3
|14
|Niğde Anadolu FK
|18
|4
|6
|8
|19
|24
|18
|-5
|15
|Bayrampaşa
|18
|2
|7
|9
|8
|22
|13
|-14
|16
|Ankara Demirspor
|18
|2
|4
|12
|18
|28
|10
|-10
|17
|Manisaspor
|18
|2
|2
|14
|15
|49
|8
|-34
|18
|Gaziantepspor
|18
|3
|2
|13
|11
|44
|11
|-33
Fikstür
|19.01.2019
|Ankara Demirspor
|6-0
|Gaziantepspor
|19.01.2019
|Eyüpspor
|0-0
|Bodrumspor
|20.01.2019
|Amed Sportif
|3-2
|Samsunspor
|20.01.2019
|Manisaspor
|0-4
|Sarıyer
|20.01.2019
|Sakaryaspor
|2-2
|Keçiörengücü
|20.01.2019
|Sancaktepe Belediyespor
|0-1
|Kastamonuspor 1966
|20.01.2019
|İnegölspor
|2-1
|Niğde Belediyespor
|20.01.2019
|Utaş Uşakspor
|2-2
|Hacettepe Spor
|20.01.2019
|Gümüşhanespor
|0-1
|Fatih Karagümrük
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