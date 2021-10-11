İnfluncer anne babalara ceza yolda! Hollanda'da sosyal medyada çocuk sömürüsü ihbar hattı kurulacak

Sosyal medyada çocuk sömürüsü için alınacak önlemler hükümet tarafından pedagoglar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla tartışılacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre halk, influencerların kötüye kullanım şikayetlerini bildirebilecekleri bir ihbar hattı oluşturulacak.

GİZLİ BİR SÖMÜRÜ

Devlet Bakanı Dennis Wiersma, Hollanda Televizyonu’nda yayınlanan “Kassa” adlı tüketici programında, internet tanıtımlarındaki çocuk işçiliği ve sömürüsüne dikkati çekti. Çocukların, YouTube’daki aile vloglarında veya Instagram’daki paylaşımlarda, ebeveynleri tarafından ürün tanıtımlarının bir parçası haline getirilerek gizli bir sömürünün yapıldığını belirtti.

Hollanda’da reklamlar veya TV programları konusunda 13 yaşından küçük çocuklar için katı kurallar var. Ancak, sosyal medyada bu kurallara her zaman uyulmuyor. YouTube’daki videolarda günlük hayatlarını göstererek gelir elde eden aileler, çocukları reklamların bir parçası haline getiriyor.

Sosyal medyadaki bu paylaşımların resmi makamların izni olmadan gerçekleştiğini ve bu alandaki çocuk işçiliği ile çocuk sömürüsünün gizlendiğini vurgulayan hükümet, 2022 başından itibaren yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.

İHBAR HATTI KURULACAK

Yılbaşından itibaren ulusal çapta bir ihbar hattı kurulacak. Sosyal medyada çocuk işçiliği ya da sömürüsü ile ilgili şikayetler bu hat sayesinde şikayet edilebilecek. Çocukların kullanıldığı reklamları veren şirketler de takibe alınacak. Hem influencerler hem de reklam veren şirketlere karşı yaptırım olasılıkları gündeme alınacak.