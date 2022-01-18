ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko – Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde basketbol heyecanı yeni hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe Beko – Büyükçekmece maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ: FENERBAHÇE BEKO – BÜYÜKÇEKMECE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko – Büyükçekmece maçı 18 Ocak 2022 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.15'de başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ: FENERBAHÇE BEKO – BÜYÜKÇEKMECE MAÇI HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko – Büyükçekmece maçı Tivibu Spor 2 kanalında yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.