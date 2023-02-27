İngars Stuglis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngars Stuglis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İngars Stuglis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İngars Stuglis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İngars Stuglis 12 Şubat 1996 tarihinde Aizkraukle şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ingars Sarmis Stuglis şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İngars Stuglis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İngars Stuglis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İngars Stuglis'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İngars Stuglis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İngars Stuglis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İngars Stuglis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İngars Stuglis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Skonto

18 Şubat 2014 yılında Metta

4 Temmuz 2017 yılında Spartaks

15 Ocak 2019 yılında Ventspils

21 Ağustos 2020 yılında Liepaja

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında Tukums

İngars Stuglis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İngars Stuglis şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İngars Stuglis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Skonto Riga (-2012)

Letonya takımında 6 numaralı formasıyla 3 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.