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  3. İngiliz basınından flaş iddia! West Bromwich, Diagne ile ilgileniyor!

İngiliz basınından flaş iddia! West Bromwich, Diagne ile ilgileniyor!

İngiliz basınından Sky Sports, Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'ye, West Bromwich Albion'un teklifi olduğunu yazdı.

İngiliz basınından flaş iddia! West Bromwich, Diagne ile ilgileniyor!

Süper Lig'de 2019 yılının Ocak ayında Galatasaray'a yüksek maliyetle birlikte katılan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılarda tartışmaların odak noktası olmaya devam ederken takımın gol yükünü de çekmeyi sürdürüyor. Yıldız golcü bu sezon Süper Lig'de 9 golle takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı. Falcao'nun da sık sık sakatlanmasıyla birlikte takımın birincil forveti konumuna gelen golcü oyuncu, performansını yükselterek taliplerini arttırmayı başardı. 

KİRALAMA TEKLİFİ DEVREDE

Premier Lig'de mücadele eden West Bromwich Albion, Senegalli yıldız için kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Sky Sports'un haberine göre, Diagne'yi satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen West Bromwich, ligde kalması halinde oyuncunun satın alma opsiyonunun devreye gireceği bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalacak. 

Aynı haberde, West Bromwich Albion'un tecrübeli hocası Sam Allardyce'ın Diagne transferinde oldukça istekli olduğu yazıldı. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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