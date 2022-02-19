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İngiliz Büyükelçisine de razıydık! Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile Almanya'da bir araya geldi!

Ekrem İmamoğlu'nun Almanya ziyaretinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Türkiye düşmanlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile bir araya gelen İBB Başkanı, tepkileri yeniden üzerine çekti.

İngiliz Büyükelçisine de razıydık! Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile Almanya'da bir araya geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'ya gitti. Münih Güvenlik Konferansı için ülkeye giden İmamoğlu, ziyaretini verimli değerlendiriyor. Önce noel davetleri, daha sonra İngiliz Büyükelçisi ile balık yiyen İmamoğlu, bu defa Cem Özdemir ile görüştü. Özdemir, Türkiye düşmanlığıyla tanınmaktadır. 

İngiliz Büyükelçisine de razıydık! Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile Almanya'da bir araya geldi!

"İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİNE RAZIYDIK"

Almanya'da 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak kabul eden yasa tasarısının kabul edilmesinde öncü  olan Özdemir, oylama öncesi konuşmasının bir bölümünde Talat ve Enver Paşa'nın adını anarak 'katiller' yakıştırmasında bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini sosyal medya hesabından duyuran Özdemir'in paylaşımı altına, "Biz İngiliz Büyükelçisine razıydık, buluştuğu isimler gittikçe derinleşiyor" şeklinde yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İngiliz Büyükelçisine de razıydık! Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile Almanya'da bir araya geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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