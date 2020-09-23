İngiliz futbolunda koronavirüs alarmı!

Dünyada henüz etkisini yitirmemiş ve tam aksine etkisini arttırarak devam eden koronavirüs salgını, İngiltere futbolunu yakın dönemde sekteye uğratabilir. Bazı teknik direktörler ve futbolcularda art arda vakaların gelmesi nedeniyle yetkililer, alarma geçti.

Premier Lig'in köklü ekiplerinden West Ham United'ın hocası David Moyes'un koronavirüse yakalandığı belirtildi.

57 yaşındaki teknik direktör David Moyes, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Issa Diop ve 24 yaşındaki orta saha Josh Cullen’in koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Menajerimiz ve futbolcularımız evlerinde izole edildi” ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Moyes ve iki futbolcunun hastalığa dair belirti taşımadıkları belirtilirken, Hull City maçında yardımcı antrenör Alan Irvine takımın başında sahaya çıktı. United, Championship ekibi Hull City’yi 5-1’lik skorla mağlup etti.

Öte yandan Leyton Orient - Tottenham maçı da Leyton Orient'te çıkan pozitif vakaların ardından iptal edildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve karşılaşmanın ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.