İngiliz gazetesi yazdı: Esed 8 senede bir ilki yaşadı
İdlib'de Türk F-16'ları Esed rejimine ait 2 savaş uçağını vurmuştu. Bu durum dünyada büyük yankı uyandırdı. The Guardian da konuya ilişkin servis ettiği haberde Suriye ordusunun 8 senelik savaşta aynı gün iki savaş uçağı birden kaybetmediğini vurguladı.
The Guardian, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Esed rejimine ait 2 savaş uçağını vurmasını sayfasına taşıdı.
ESED, 8 SENELİK SAVAŞTA BİR İLKİ YAŞADI
The Guardian'daki haberde Esed'in 8 senelik savaşta aynı günde 2 uçağının birden vurulmasına dikkat çekildi. Esed'in bir ilki yaşadığı vurgulanan haberde "Türkiye, Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik saldırılarını artırdı. İki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok edilmesi ile rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybetti" ifadeleri kullanıldı.
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