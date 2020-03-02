İngiliz gazetesi yazdı: Esed 8 senede bir ilki yaşadı

The Guardian, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Esed rejimine ait 2 savaş uçağını vurmasını sayfasına taşıdı.

ESED, 8 SENELİK SAVAŞTA BİR İLKİ YAŞADI

The Guardian'daki haberde Esed'in 8 senelik savaşta aynı günde 2 uçağının birden vurulmasına dikkat çekildi. Esed'in bir ilki yaşadığı vurgulanan haberde "Türkiye, Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik saldırılarını artırdı. İki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok edilmesi ile rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybetti" ifadeleri kullanıldı.