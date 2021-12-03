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İngiltere Başbakanı karantina kurallarına uymadı, başını belaya soktu!

Geçtiğimiz yıl salgının en yoğun olduğu dönemlerde karantinaya giren İngiltere'de sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Bu yasak dönemlerinde başbakanlık konutunda partiler düzenlediği ortaya çıkan Boris Johnson'a büyük tepki geldi.

İngiltere Başbakanı karantina kurallarına uymadı, başını belaya soktu!

Koronavirüsün ilk gündeme geldiği ve tüm dünyada zirvesini yaşadığı dönemde, ülkeler çeşitli kısıtlamalar ile salgının yayılmasını önlemeye çalıştı. Kısıtlamalar kapsamında sokağa çıkma yasakları da uygulayan İngiltere çarpıcı bir iddia ile çalkalanıyor. Başbakanlık konutunda iki kez parti düzenlediği öğrenilen Boris Johnson'a, salgında hayatını kaybeden vatandaşlar tarafından büyük tepki geldi.

İDDİALAR DAİLY MİRROR'DA YAYIMLANDI

İngiliz gazetesi Daily Mirror'ın gazetesinde yer verdiği iddiada, geçtiğimiz yıl İngiltere'de sokağa çıkma yasakları esnasında Johnson'ın kalabalık gruplar halinde toplanarak başbakanlık konutunda parti verdiği öne sürüldü.

İngiltere Başbakanı karantina kurallarına uymadı, başını belaya soktu!

"TAM BİR VİRÜS KABUSUYDU"

Gazetede, halkın kapalı ortamlara girmesine ve bir arada bulunmasına yasak getirildiği dönemde, Johnson'n çok da geniş olmayan odalarda parti düzenlediği iddia edildi. Daily Mirror'a konuşan haber kaynakları, “Partide yaklaşık 40 ile 50 kişi vardı. İki parti de orta boyuttaki bir odada gerçekleşti ve insanlar dip dibeydi. Tam bir virüs kabusuydu” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı karantina kurallarına uymadı, başını belaya soktu!

"JOHNSON'IN EŞİ PARTİLERE BAĞIMLIYDI"

Yine aynı kaynaklar, olayla ilgili olarak "Johnson’ın eşiyle kaldığı katta sürekli parti vardı. Johnson’ın eşi Carrie, partilere bağımlıydı” şeklinde konuştu  Konuyla ilgili detay veren bir başka kaynak ise “Johnson konuttaki partilere ya göz yumuyordu ya da bazen kendisi bile etkinliklere katılıyordu” dedi.

İngiltere Başbakanı karantina kurallarına uymadı, başını belaya soktu!

BAŞBAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

İngiltere Başbakanı hakkında çıkan bu iddiaların ardından salgında hayatını kaybeden aileler ile İngiletere'deki muhalefet partileri konuyu gündemden düşürmüyor. Yoğun tepkilere maruz bırakılan Johnson hakkında çıkan iddialar ise Başbakanlık tarafından yalanlandı. Carrıe Johnson’ın sözcüsü ise, “Johnson'ın konutta parti düzenlediği iddiaları tamamen asılsız. Carrie Johnson tamamen koronavirüs kurallarına her zaman uydu ve bu iddialar gerçeği yansıtmıyor” açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı karantina kurallarına uymadı, başını belaya soktu!

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