İngiltere hükümeti tarafından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke konusunda flaş bir karar alındı. Basında yer alan haberler sonrası İngiltere kapıları açtı mı? | İngiltere Türkiye kırmızı listeden çıkardı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İNGİLTERE KAPILARI AÇTI MI?

İngiltere, çok sayıda ülkeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karantina önlemleri kapsamında başlatılan ve seyahati zorlaştıran kırmızı listeden çıkardı.

İNGİLTERE TÜRKİYE KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKARDI MI?

İngiltere hükümetinin aldığı karar, 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kırmızı-Sarı-Yeşil listeden oluşan seyahat kısıtlama düzenlemesi yeni haliyle kırmızı ve yeşil liste olarak güncellendi.

Daha önce Türkiye'yi kırmızı listede tutan İngiltere, bu kez kararında geri adım attı ve Türkiye'yi yeşil listeye aldı.

Daha önce Türkiye'nin de içinde yer aldığı kırmızı listede bulunan ülkelere seyahat ettikten sonra İngiltere'ye gidenler 10 gün boyunca hükümetin belirlediği tecrit otellerinde kalmak zorundaydı.

Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'yi ziyaret eden kişiler İngiltere'ye döndüklerinde ya da Türkiye'den direkt olarak İngiltere'ye gidenler karantinada kalmadan yaşamlarına devam edebilecek.

İNGİLTERE, TÜRKİYE'Yİ NEDEN KIRMIZI LİSTEYE ALMIŞTI?

İngiltere, Türkiye'yi 12 Mayıs'ta gelen yolcuların otel karantinasına tabi tutulmasını öngören kırmızı listeye dahil etmişti.

Kırmızı liste düzenlemelerine göre, Türkiye'den gelişlerde yalnızca İngiltere vatandaşları ve oturum izni olanlar kabul ediliyor ve gelenler masraflarını kendileri karşılayarak 10 gün otelde karantinada tutuluyordu.

İngiltere ayrıca, otel karantinası için ödenmesi gereken ücreti de artırmı daha önce tek kişi için 1750 sterlin olan 10 günlük otel karantinasının bedelini 2285 sterline yükseltmişti.

İNGİLTERE'NİN TÜRKİYE'Yİ KIRMII LİSTEYE ALMASI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

İngiltere'nin Türkiye’yi kırmızı listeye alması tartışma konusu olmutuç İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bu yöndeki sorulara yanıt olarak Ortak Biyogüvenlik Merkezi’ni adres göstermişti.

Shapps, İngiltere Biyogüvenlik Merkezi’nin ortaya koyduğu tavsiyelerin yalnızca ülkelerdeki virüsün yaygınlığına göre değil, kaç kişinin aşılandığı, ülkedeki mevcut varyantlar göz önünde tutularak bu bilgilerin uluslararası ortak bilim kuruluşu olan GISAID’a güncel ve uluslararası standartlarda girilmesinin ardından geldiğini ifade etmişti.

İNGİLTERE TÜRKİYE UÇUŞLARI SON DAKİKA

İngiltere, koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının ardından yurtdışı seyahatlere ilişkin bir dizi kısıtlama uygulamaya başlamıştı.

17 Mayıs'a kadar İngiltere'den yalnızca iş, eğitim ve sağlık gibi belli koşullar altında çıkışlara izin veriliyordu. Turistik seyahatler, bu kapsamda bulunmuyordu. İngiltere'den çıkışlar için bir form doldurulması ve burada seyahat nedeninin belirtilmesi gerekiyordu.

Ancak bu uygulama 17 Mayıs'ta sona erdi ve yeni bir sisteme geçildi. Artık, ülkeden çıkışlar için form doldurulmasına gerek bulunmuyor.

Öte yandan İngiltere hükümeti kırmızı ve sarı listedeki ülkelere zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi ve turistik seyahat yapılmamasını tavsiye ediyor.