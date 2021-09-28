  1. FOTO GALERİ
  2. SPOR
  3. Liverpool'un efsane ismi Roger Hunt yaşamını yitirdi

Liverpool'un efsane ismi Roger Hunt yaşamını yitirdi

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski futbolcusu Roger Hunt yaşamını yitirdi. Hunt, 83 yaşındaydı.

Liverpool'un efsane ismi Roger Hunt yaşamını yitirdi 116

Liverpool eski futbolcusu Roger Hunt'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.