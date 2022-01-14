İngiltere Premier Lig: Tottenham Hotspur - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Tottenham Hotspur ile Arsenal karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Tottenham Hotspur - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: TOTTENHAM HOTSPUR - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Tottenham Hotspur - Arsenal maçı 16 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: TOTTENHAM HOTSPUR - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: MTottenham Hotspur - Arsenal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.