İngiltere'de aşılama devam ediyor! Aşılananların sayısı 2 milyona yaklaştı!

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılanan kişi sayısının 2 milyona yaklaştığını açıkladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İngiltere'de Covid-19 aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

İngiltere genelinde şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığını belirten İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, "Geçen hafta, Aralık ayının tamamından daha fazla kişi aşıladık. Bu nedenle aşılama hızını arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ülke genelinde aşılanan kişi sayısı hakkında soruları yanıtlayan Bakan Hancock, "Aşılanan kişi sayısı şu an 2 milyon civarında. Fakat net sayıyı yarından itibaren olmak üzere günlük olarak açıklayacağız" dedi.

GÜNLÜK AŞILAMA DEVAM EDİYOR

İngiltere'de günlük aşılamanın devam ettiğinin ve her gün ortalama 200 bin kişinin aşılandığına dikkat çeken Hancock, bu durumun İngiltere'nin hedefine ulaşma yolunda ilerlediği anlamına geldiğini belirtti. Hancock, bu verilerin hükümete bahar mevsiminde kısıtlamaları hafifletme fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

İngiltere hükümeti Şubat ayı ortasına kadar, 70 yaş üzeri kişiler, önceden sağlık sorunları olanlardan, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarından oluşan yaklaşık 14 milyon insanı aşılamayı hedefliyor.

Öte yandan İngiltere'de Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip'e Covid-19 aşısı yapıldığı belirtilmişti. Covid-19 aşısının Kraliçe 2. Elizabeth ve 99 yaşındaki Prens Philip'e, Windsor Kalesi'ndeki Kraliyet ailesi doktoru tarafından yapıldığı ifade edilmişti.